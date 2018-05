Doña Queta, la seguidora más fiel de Marathón que quiere la novena

La citamos a las dos de la tarde en el Yankel Rosenthal, puntual con su camiseta y uñas pintadas de verde, su bolso con los colores de su equipo y su infaltable bandera de Marathón.

Fotos: Doña Queta visita el entrenamiento del Marathón previo a la final

Enriqueta Sagastume, o más conocida como Doña Queta, es seguidora y fiel hincha de los esmeraldas desde hace cincuenta años, cuando el estadio Morazán, apenas era de madera. Entonces venía de Bijao, de jalón en los camiones cementeros, solo para ver jugar a sus muchachos.

En su casa según cuenta, tiene un centenar de boletos que ha coleccionado, de todas las veces que ha ido a los estadios a apoyar a su equipo, pero después de nueve años que los suyos no levantan el título, esta vez tiene la certeza que le darán una alegría, y conseguirán la tan ansiada novena copa.

A ella no le gusta que la directiva o jugadores, le regalen boletos, los paga de su propio bolsillo para aportarle económicamente al equipo. Todavía recuerda una de sus primeras locuras que hizo cuando en su juventud era seguidora del equipo sampedrano.

"Una vez mi mamá estaba enferma, y le dije que iba a ir donde mi abuelita a estar con ella un rato, y me vine al estadio a apoyar a mi equipo, y cuando llegué estaba dormida, luego después le dije lo que había hecho porque me gustaba ser sincera con ella", dijo.

Se juega la gran final ante Motagua, y aunque los precios no son precisamente los más accesibles, doña Queta ahí estará en la localidad de silla, y tiene destinado comprarlo hoy.

"Mire yo tengo unos cuartos de alquiler, y cuesta que me paguen la verdad, de un cuarto me pagaron y tenía un dinerito ahorrado, ahorita tengo 1,500 solo para el partido del sábado, porque me toca darle a unas con las que me vengo, pero yo por mi equipo doy todo", expresa, ya lista para asistir mañana al Yankel Rosenthal.

A ella no le hablen de otro equipo, porque en su casa solo permite seguidores del verde, y si algún hijo o nieto le salecon otro color, asegura que les dice que se vaya con ellos.

"Siempre anduve con mis hijos en el estadio, uno me queria salir España, y se me va para donde ellos, yo odio al España, a Fuad Abufele me cae tan mal por jetón", dijo.

Doña Enriqueta quiere la novena, y confesó que antes de cada partido, enciende unas velas y ora para que su querido equipo saque el triunfo, y mañana no será la excepción.

"Yo les digo a ellos que le pongan que dejen el cuero por el equipo, y yo les enciendo un paquete de candelas para que le ayude a Marathón, siempre lo hago cuando van a jugar, seis velitas, las pongo debajo de la pila", confiesa.

"Yo he llorado y sufrido por este equipo, el equipo de mis amores, y espero que podamos levantar la copa de campeones, ya son nueve años que no lo hacemos, estamos en nuestra casa y solo les pido que derramen todo el sudor posible".

DATOS

-Sus mayores ídolos son Emil Martínez, Mauricio Sabillón, y Mario Berríos.

-Hace unos meses recién cumplió 83 años de edad.

LAS FRASES

"Le agradezco a don Héctor Vargas es una muy buena persona, y gran entrenador, ha trabajado bien con el equipo"

"Por favor, les diho a los jugadores que dejen el pejello, la gota de sangre en la cancha".