Zidane: ''La liga se nos fue, pero ya estamos listos para la final de Champions''

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, comentó tras el empate a dos goles ante el Villarreal que el equipo está "listo y preparado" para jugar la final de la Liga de Campeones del próximo sábado ante el Liverpool.

Repasá la tabla de posiciones en España tras el último partido del Real Madrid

"Estamos listos, estamos preparados para jugar nuestra final y nuestro último partido. Es lo más bonito; y sin lesiones estamos preparados para ello. La liga se fue y nos queda nuestra final y estamos muy contentos de jugarla. Nosotros queremos ganar todo, pero este año no se ha podido", dijo Zidane ante la prensa.

"No podemos estar contentos de nuestra liga. Ha sido complicado desde inicio, quisimos hacerlo mejor pero no pudo ser, lo sabemos y ya está. Hicimos mejor el Mundialito y las copas iniciales, pero ahora estamos pensando en nuestra final", añadió en su análisis de la temporada.

Respecto al partido y el bajón en la segunda mitad, Zidane comentó que "cuando bajas el ritmo y gestionas el partido pensando en la final te pasan estas cosas, pero era algo normal. Empezamos mal la Liga y hemos intentado mejorar".

Del galés Gareth Bale indicó que "nunca ha bajado los brazos, ahora le han llegado los goles, ha marcado en los tres partidos anteriores. Estoy contento por su papel, por lo que hace. La diferencia son los goles", apuntó.

Además, sobre el debut de su hijo Luca en la portería dijo que era el único jugador de la plantilla que no había debutado. "Faltaba él y lo ha hecho bien. Me alegro por su debut. La pena han sido los dos goles", agregó.

Sobre si fue difícil separar la función como padre manifestó: "No, para nada. Luca es un jugador más y le trato así. Faltaba él y por eso lo he hecho jugar. Me alegro por su debut, es un día importante para él y para el entrenador. Para el padre ya lo veremos en casa".