Cafú cree que la selección brasileña ya superó el "accidente" del 1-7

El pentacampeón brasileño Cafú cree que el "accidente" del 1-7 frente a Alemania en las semifinales del Mundial 2014 está superado y considera que los jugadores de su país están "preparados" y "lo dejarán todo en la cancha" en Rusia 2018, según declaró hoy en una entrevista con Efe en Sao Paulo.



"Son todos jugadores con experiencia. A pesar de la poca edad, la mayoría ha disputado competiciones importantes", afirmó el jugador, capitán del equipo que se consagró campeón mundial por la quinta vez en 2002.



El exjugador, quien se dice "optimista" con la posibilidad de que Brasil "haga un gran Mundial", también evaluó que Neymar deberá llegar "volando" y con la "obligación" de probar que el 1-7 frente a Alemania hace cuatro años se trató de un "accidente".



"Él llega al Mundial con la obligación de demostrar que lo que pasó en 2014 fue un accidente", opinó Cafú, quien consideró además que el periodo de baja por lesión de Neymar fue fructífero.

ESTADISTICAS Y CALENDARIO DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA



"Creo que ese periodo que él tuvo para recuperarse, descansar y despejar la cabeza respecto a las exigencias del fútbol le hizo muy bien", completó.



Dada su exitosa trayectoria profesional, con 148 juegos con la selección brasileña y cuatro mundiales en el currículo, Cafú fue nombrado embajador oficial del álbum de cromos de la FIFA y concedió este sábado una sesión de autógrafos en un centro comercial de la capital paulista.



"Me siento muy orgulloso porque en general estos homenajes suelen hacerse cuando uno ya no está", expresó el exjugador, quien agregó que es "muy gratificante" llegar a un punto tan expresivo de la carrera.



Cafú, que disputó tres finales consecutivas del Mundial, manifestó también que la lista de los 23 jugadores convocados por el entrenador Tite es "acertada" y que el equipo llega a Rusia con una "carga positiva muy grande" respecto a las selecciones anteriores.



"Tite es muy estudioso y tiene una comisión muy profesional. Ellos son muy coherentes con todo que hacen. Estudiaron mucho las opciones y los que han convocado son realmente los mejores", aseguró el exlateral derecho de la Canarinha.



Añadió que los 23 llamados, "un mezcla de jugadores jóvenes con otros que tienen mucha experiencia", se presentarán en Rusia con una motivación y un desempeño que hace mucho no se veía en la selección brasileña.



"Veo a la selección en una ascensión constante. Hacía muchos años que no nos clasificábamos con cuatro partidos de antelación. En la campaña, tuvimos una secuencia de prácticamente ocho juegos sin derrota", explicó Cafú.



Para el antiguo crack, que viajará al territorio ruso dentro de algunas semanas, Alemania vuelve una edición más como la gran favorita, pues, como actual campeona, defenderá el título "a brazo partido".



"Alemania es la poseedora del último título. Se encuentra absoluta esperando un adversario que le quite el título. Ojalá ese adversario sea Brasil",