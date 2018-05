El día que Diego Vázquez menospreció a Héctor Vargas y Marathón

Héctor Vargas perdona, pero no olvida. Este sábado 19 de mayo de 2018 el Marathón de la mano del entrenador argentino sació su sed de títulos, tenía nueve años de no celebrar y ha vencido 5-4 a penales a Motagua.

Al final del partido un eufórico Vargas se acordó de su compatriota Diego Vázquez, con quien ha tenido una batalla dialéctica desde que era entrenador del Olimpia. "Yo sí estoy a la altura del conflicto", dijo Vargas que conquistó su cuarto título como entrenador.

¿Por qué lo dijo? Tras su nombramiento oficial como entrenador de Marathón el 1 de junio de 2017, Vargas tuvo que sobrevivir en un equipo en crisis económica, que venía de pelear últimos puestos y sin protagonismo en fases finales.

Uno de sus primeros retos llegó en agosto cuando le tocó pelear un partido de la Súper Copa de Honduras que enfrentaba al campeón de Liga y de Copa y fue previo a este duelo que el argentino Vázquez menospreció a Vargas y Marathón afirmándoles que no "estaban a la altura del conflicto".

LEER: ENTREVISTA COMPLETA DE DIEGO VÁZQUEZ SOBRE VARGAS Y MARATHÓN

¿Qué crees que hará Vargas en está final?

Son equipos diferentes, ya dije no está a la altura del conflicto, son equipos diferentes.

¿Entonces no hay rivalidad con Vargas?

No está a la altura del conflicto ya lo dije.

¿Por qué lo dices, es por el equipo que está actualmente?

No, yo ya lo dije él no está a la altura del conflicto, yo no hablo de los equipos.

Este sábado Vargas respondió: "Mandarle un recado a Diego Vázquez, ya es hora que gane a un grande, ahora sí estoy a la altura del conflicto".