Júnior Lacayo se despide: "Me voy muy contento de Marathón"

Júnior Lacayo se va por la puerta grande Marathón. El joven delantero a sus 22 años fue rescatado por Héctor Vargas tras iniciar como una promesa del fútbol hondureño en Victoria, pero que luego se apagó en México y vino a revivir su carrera con los verdolagas, club con el que ha acabado contrato este sábado.

En plena celebración Lacayito informó que se va del campeón ya que en Tegucigalpa le han abierto las puertas, pero se marcha agradecido con Marathón y con el entrenador Héctor Vargas.

“Nos merecíamos un título, ahora solo queda disfrutarlo. Nuestra carrera se complicó, le agradezco al profesor Vargas y al Marathón por haberme dado una oportunidad para hoy celebrar como campeones”, mencionó Lacayo.

Y agrega: “El profesor Vargas me lo dijo y me lo repitió que quería que le entregara la copa, él confía mucho en mí, ahora allí tienen el título porque ahora ya no tengo contrato”, inició a despedirse.

“Me voy muy contento de Marathón, agradecido con el equipo y con la afición porque me abrió las puertas”, dijo.

Lacayó adelantó que se irá a la capital de Honduras, pues Olimpia tiene un acuerdo con él, ahora solo le queda arreglar detalles de su nuevo contrato: “Me han abierto las puertas en Tegucigalpa, me voy, esto es fútbol y hay que aprovechar la única oportunidad que te llega, estoy contento”, afirmó.

Y cerró: “Me gusta todo de Olimpia, todo lo bueno porque allí más rápido puedo salir de nuevo al extranjero”.