Héctor Vargas se desahoga contra Diego Vazquez: "Le gané dos finales de dos"

El técnico campeón de la Liga Nacional de Honduras, el argentino Héctor Vargas, se refirió a su homólogo Diego Vázquez tras el final del partido donde el Monstruo Verde se coronó frente al Motagua.

Vargas se desahogó contra Vazquez y atizó, fiel a su estilo, contra la 'barbie', que volvió a perder en finales ante don Héctor.

“Le gané dos finales de dos, ahora que esté a la altura del conflicto porque yo sí le he ganado tres finales a grandes, que diga él (Diego Vázquez) a qué grandes les ha ganado, porque todavía no está a la altura del conflicto porque cuando tuvo la oportunidad perdió las tres, Olimpia, Real España y ahora Marathón”, dice Vargas.



Y añade: “Ganamos las dos vueltas, ahora el campeonato, allí está, si quieren más que sigan participando como las tapitas de Coca-Cola, que agarren número así como cuando uno va a comprar a la gasolinera”.



No contento con lo ya expuesto, Héctor Vargas siguió declarando, pero ahora con un dardo al Olimpia: “A mí me dejaron trabajar y tomar decisiones, disfruto porque tengo la novena. Terminamos invictos y el vecino perdió semifinal y final para ser campeón, nosotros ganamos todo. Ganamos todo. ¿Los que me sacaron (Olimpia) dónde están? Ni a la Concachampions clasificaron, estamos en un lugar de privilegio con un entrenador de privilegio”.



El polémico sudamericano no paraba y seguía atizando. “Soy más un técnico carísimo, super caro (risas), son bromas, soy más barato que… a mí solo me quieren aquí en Marathón y en mi casa, alcancé a Primi en títulos pero la única diferencia es que yo lo he hecho con dos equipos diferentes y allí alguno que dijo que no estuve a la altura del conflicto no lo vi que subiera a recibir la medalla (risas), él tiene que seguir participando a ver si le gana a un grande”, sentencia.