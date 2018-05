Las palabras de Eric Abidal sobre Antony Lozano: "Va llegar a crecer"

El francés Eric Abidal es una de las figuras que engalanó a nuestro país con su presencia durante el "Partido por la Paz". Él estuvo en una conferencia de prensa junto a Luis Figo y Fernando Morientes en Mall Multiplaza en Tegucigalpa, pero también atendió en exclusiva a Grupo Opsa.

Para comenzar, dialogamos sobre Antony Lozano y su estadía en el Girona. El exBarcelona tuvo unas palabras para el ariete con el objetivo que no baje los brazos.

"Primero que todo que siga trabajando, es cierto que el fútbol europeo es muy distinto al de aquí, yo creo que está en un buen equipo y va a llegar a crecer, a adaptarse que es lo primoridial, ya luego tener un objetivo para lograrlo".

Siguió la entrevista y conversamos sobre la actualidad de nuestra Selección Nacional y la no clasificación a Rusia. Abidal dio un consejo que relaciona a Costa Rica y Panamá.

"Siempre han sido partidos distintos y diferentes jugar con selecciones de aquí, es cierto que no van a Rusia pero los jugadores tendrán el objetivo de volver a un Mundial, la derrotas son para aprender y tienen que ver lo que hará Costa Rica y Panamá para que sirva de ejemplo".



Eric Abidal en una entrevista exclusiva con Grupo Opsa (Diario Diez). FOTO: Ronal Aceituno.

De igual manera le preguntamos sobre qué es mejor; tener un técnico nacional o extranjero. Él dio su opinión al respecto y espera que la federación tome buenas decisiones.

"Todo es dependiendo de la visión de la federación, pero yo creo que es ideal tener una persona que conozca la mentalidad, filosofía pero sobre todo a los jugadores, no sé si entrenadores colombianos es la receta pero se aprende de todo, los jugadores aprenden a nivel táctico, el jugador al final se debe adaptar".

Otro punto tocado fue de su enfermedad, misma que superó. Le comentamos que hace poco Honduras perdió a Juan Carlos García y Santiago Vergara a raíz de una leucemia, es por ello que Abidal dio su consejo en caso de llegar nuevos casos.

"Primero que todo, pasa por el tema familiar porque eso es un golpe duro, la federación y también los clubes deben apoyar para que el futuro de cada familia vaya mejor, si bien yo estoy acá pero es complicado, en el caso de ellos (García y Vegara) han sido un ejemplo de lucha, yo tuve un caso así con Tito Vilanova y el club le ayudó mucho a su familia".

Para finalizar, no dejamos por fuera la posible llegada de Neymar al Real Madrid, este soltó una pequeña carcajada y comentó: "Yo no soy quién para decir, de momento yo creo que está bien en París y la decisión será suya, nosotros como culé le abrímos la puerta para que venga al Barcelona y seguramente no gustará a mucha gente que fiche por el Madrid, no lo sé si habrá que perdonarlo porque está en París, el tiempo lo dirá todo".