Parrillas One y Villanueva por el boleto a la final de la Liga de Ascenso

El desenlace final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso comienza a tomar un panorama muy claro de cara a los equipos que buscan la corona que les permita soñar con la presencia en la primera división.

Infop ya es finalista y espera ascender directo a Liga Nacional

Esta tarde en el estadio Morazán (3:00 PM) se desarrollará el capítulo final entre los equipos Parrillas One y Villanueva, quienes quieren acompañar al Infop en la final.



El equipo Villanueva que comanda Roberto “Chato” Padilla logró una importante ventaja en el juego de ida de 4-1, lo que le permite hasta el momento tener medio pie en la gran final.



Por su parte, el Parrillas One se aferra al último sueño para hacer la hombrada e intentar revertir ese marcador adverso. El conjunto parrillero debe ganar 4-0 quiere avanzar de manera directa.



EL INFOP LOS ESPERA

El viernes por la noche el Infop hizo méritos para asegurar su presencia en la gran final y derrotó 3-0 al Yoro FC y con ellos darle vuelta al 2-0 que habían recibido en el juego de ida.



El Villanueva o Parrillas One para tener opciones de para a la primera división le deben ganar dos veces al Infop, ya que son los actuales campeones del Apertura.