Rubilio Castillo finaliza contrato con Motagua y se marcharía a la MLS

Luego de caer en penales en la final ante Marathón, en Motagua seguirían las malas noticias y es que en un 90 por ciento Rubilio Castillo no seguirá en el conjunto azul pues quedó sin contrato.



Diez conoció que le directiva ya le hizo una oferta para renovarlo pero en la MLS lo esperan con los brazos abiertos, este sería el destino del ariete el cual estará con la selección nacional en los amistosos ante Corea y El Salvador.

Por ser agente libre, el conjunto azul no percibiría una parte de la transacción, misma que la está manejando el agente del ariete quien terminó el Clausura con 10 goles y se convirtió en el máximo romperedes azul con 76 dianas, en Liga Nacional Castillo ha marcado en 99 oportunidades.



El delantero se pondrá a disposición desde esta noche a la selección y tras la gira, terminará de finiquitar su futuro aunque el mismo no seguirá ligado a Motagua.



Desde ya la directiva deberá buscar un 9 de iguales condiciones pues en este año deberán jugar Liga Concacaf, en el club están muy pendientes de Jerry Bengtson pues si él no sigue en Costa Rica, Motagua mostraría interés en repatriarlo.