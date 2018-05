Olimpia aclara el tema de John Paul Suazo, Óscar Salas y los extranjeros

El vicepresidente del Olimpia, Osman Madrid, ha aclarado muchos temas importantes del equipo melenudo previo al comienzo de pretemporada que todavía no tiene fecha de inicio ya que recién acaba de finalizar el Clausura-2018.

Madrid evitó hablar de bajas confirmadas, pues aduce que todo eso lo decidirá el técnico, ya sea Nahún Espinoza si se queda, o el que llegue a suplirlo en el banquillo.

Temas como el de la continuidad de los extranjeros Luis Ovalle, Nicolás del Grecco y Jaime Córdoba y hasta el de Jhon Paul Suazo, que Marathón alega que aún tiene contrato con ellos, aclaró el dirigente albo a los micrófonos de Vistazo Deportivo Radio.

Del mediocampista Óscar Salas se limitó a decir que no quiso renovar porque tiene otras propuestas.

TODO LO QUE DIJO:

Sobre continuidad de Luis Ovalle, Nicolás del Grecco y Jaime Córdoba: "Eso depende del técnico, estamos tratando de arreglar con Nahún (Espinoza), vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo esta semana, sino pues tendríamos que tomar otras decisiones, estamos trabajando, sabemos que tenemos que armar un equipo competitivo".



Nahun Espinoza: "Sigue siendo la primera opción, el presidente (Rafael Ferrari) dijo que Nahún tenía la última palabra, hizo un buen trabajo en el tiempo que estuvo, es un técnico que trabaja bien y conoce el equipo".

Buscarán el título: "Vamos a tratar de armar un equipo que pueda encontrarse y que sea competitivo. Queremos buscar el título".

Sobre Jhon Paul Suazo: "Si un jugador no tiene contrato y presenta el contrato que se le vence en este torneo, el reglamento dice que seis meses antes uno puede entrar en negociaciones con el jugador. Nosotros hace tres o cuatro meses venimos hablando con él, pudimos resolverlo, y lo firmamos, arrgelamos todas las cosas contractuales. Nos mostró un contrato y nosotros hablamos las cosas claras con él para no entrar con polémicas y por eso lo hicimos público hoy después de que ellos jugaran la Final".

Nicolás del Grecco, Luis Ovalle y Jaime Córdoba no tienen segura su continuidad. Los que se les vencen el contrato: "Estamos esperando que el técnico lo resuelva, pero Óscar Salas, Carlos Will Mejía, Gerson Rodas, y otros que se me escapan. Hay algunos jugadores que reciben ofertas de otros equipos y si les pagan bien se van".

Óscar Salas: "No quiso firmar antes del final del torneo, me dijo que no iba a renovar porque tenía otras propuestas, uno no puede hacer nada ahí, porque si a un jugador se le ofrece renovar y no quiere... las cosas son así. No sabemos (si iría a Motagua)".



Sobre el título de Marathón: "Ha sido un campeonato bueno, disputado, Marathón fue el mejor equipo en los dos torneos, hizo una gran cantidad de puntos, al final ganó el que mejor ha hecho las cosas; se encontraron dos equipos que han luchado y que querían el campeonato, es justo campeón el Marathón".



Torneo de reservas perdida: "Quiero felicitar a la gente del Vida y a la que que manejan las reservas del Olimpia, hicieron un buen esfuerzo, Vida tiene grandes jugadores, hay que seguir trabajando en eso porque es importante tener jugadores con identidad, así como Vida que ha sido un equipo campeón, quizá no se le da todo el apoyo que se necesita pero hay que luchar para sacar nuestros propios jugadores".



¿Interesados en jugadores del Vida: "Son buenos jugadores, tenemos buena relación con Roberto Dipp y cuando haya alguna nececidad ahí hablaremos con él directamente".