Kevin Álvarez tiene ofertas del fútbol europeo, confirma Osman Madrid

Olimpia podría sumar la importante baja de Kevin Álvarez de cara al Apertura-2018, donde buscarán el título tras dos años de sequía.

Los leones, comandados, hasta el momento por Nahún Espinoza, no tiene aún definido nada, pues el técnico no les responde si seguirá o no bajo la dirección técnica.

Lo que sí confirmó Osman Madrid, vicepresidente del Olimpia, es que Kevin Álvarez podría emigrar al fútbol del extranjero.

"Kevin Álvarez termina contrato en diciembre pero creo que va a salir porque tiene propuestas, ahora los jugadores buscan al mejor postor, el otro día me habló que tenía una posibilidad de ir a Dinamarca y si le sale seguramente lo va a tomar, pero él termina contrato en diciembre", reveló a Vistazo Deportivo.

De momento la única baja confirmada en el Olimpia es la de Óscar Salas, jugador que no quiso renovar contrato con los albos para seguir ligado a ellos.