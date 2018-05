Nainggolan renuncia a la selección de Bélgica tras quedar fuera del Mundial

Roberto Martínez, técnico de Bélgica, ha extrañado de la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018 al crack Radja Nainggolan.

Tras este desaire, el jugador romano ha decidido dar un paso al costado y extender, mediante sus redes sociales, la renuncia a la escuadra belga para próximas convocatorias.

"Muy a pesar mio, mi carrera internacional llega a su fin... Siempre he hecho todo lo posible para representar a mi país. Ser uno mismo puede ser molesto, pero a partir de ahora seré el primer fan", ha escrito Radja Nainggolan en las redes sociales, en un claro mensaje hacia el seleccionador Roberto Martínez.



Precisamente, el estratega manifestó sobre la ausencia del centrocampista belga de la Roma que "ayer fui a verle a Roma y hablamos. Es un jugador popular. No es una decisión fácil, sino puramente táctica. No podemos darle en la selección el papel que él merece en un equipo".

Es así como Radja Nainggolan dejará de ser parte de la Selección de Bélgica, con la que jugó 30 partidos y anotó seis goles. Nunca disputó un Mundial.