Denovan Torres, héroe del Marathón, le dedica el título a su hija y su mamá

Aunque es considerado un héroe, él siente que no lo es. Luego de conquistar el título, Denovan Torres, el arquero de Marathón, soltó su lado más amable y reveló todo lo que sufrió para lograr la titularidad en el arco. Tras conquistar la novena, el guardameta se tatuó una rosa dedicada a su hija Liah y su madre Nencys Pérez, algo que ya tenía planeado.

También confiesa a DIEZ que se le ha presentado una propuesta de otro equipo que disputó las semifinales del Clausura.

Locura en caravana del Marathón festejando el título 9



¿Qué significan tus tatuajes?

Realmente es un sentimiento y desde hace días tenía las ganas de tatuarme, y bueno, con la emoción de ayer, me decidí en hacerme uno en honor a mi mamá y a mi hija.



Denovan, un día después de convertirte en la figura del equipo, ¿cómo están esas sensaciones?

Bien, gracias a Dios disfrutando del momento que estamos pasando ahorita.



¿Qué pensaste cuando terminó el tiempo extra y se van a los penales?

Yo le dije a mis compañeros que trataran de asegurar el penal y que yo me iba a encargar de lo demás.



¿Ya sabías que iban a patear a esos lados del arco?

En ese momento yo me decidí por un lado y los dos que pude tapar fue en el lugar correcto.



¿Sentiste algún tipo de presión?, porque ese Yankel estaba lleno, nueve años sin ser campeones, ¿qué cosas pasaron por tu mente en ese instante?

En mi mente yo me decía que esa afición no se merecía perder por todo el apoyo que nos dio, tenía una gran responsabilidad en el marco.

¿Qué les dijo el profesor Vargas?

Nos dijo que el torneo era de nosotros, que si estábamos ahí era por algo, que no teníamos que desaprovechar la oportunidad que se nos estaba presentando de quedar campeón.



¿En qué aspectos los ha ayudado el profe?

Lo diré, por ejemplo, el torneo pasado, si ustedes recuerdan nos quedamos en la liguilla y tuvimos una Navidad que si no fuera por el profesor Vargas, la hubiéramos pasado sin ningún lempira. Sacó de su dinero para darnos a los pocos que estábamos ahí para pasar una bonita Navidad, él nos decía que solo era de trabajar y que íbamos a tener la recompensa.

¿Qué significa para vos haber conseguido el título en Liga Nacional?

No tengo palabras, cuando le tapé el penal a Mayorquín no sabía si reír o llorar, eran momentos que los viví en la sede, me acostaba y soñaba con esos momentos que hoy son realidad.



¿Qué sigue para Denovan Torres?

Vamos a esperar, ahorita se me termina el contrato con Marathón, tenemos una buena propuesta, pero esperaremos a lo que digan los directivos, porque hay que ser agradecidos con quien le dio de comer a uno.



¿Esperas seguir con ellos?

Sí claro, Orinson nos ha ayudado, pero vamos a ver, uno siempre busca el bienestar de la familia.



¿Esas propuestas grandes es de un equipo capitalino?

Solo puedo decir que estuvo en las semifinales, pero veremos qué pasa. La primera opción la tiene Marathón.

Sobre Lacayo y John Paul.

”No hay remordimiento si decidieron fichar por Olimpia. Qué bueno, pero en el equipo hay talento para suplir esas bajas”.