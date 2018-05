Diego Vázquez a Vargas: "Gracias porque se acordó y me lo dedicó a mí"

Poco a poco la herida en Motagua está sanando y es que dos días después de perder la final, plantel y cuerpo técnico azul ha comenzado a hablar con los medios de comunicación y ver el futuro que le espera a la institución.

Diez habló con Diego Vázquez, estratega de las águilas que dirigió su séptima final y que dijo estar muy orgulloso de sus muchachos, pues disputaron el campeonato hasta las últimas instancias. El argentino considera que el arbitraje condicionó mucho el encuentro porque a su criterio, Henry Figueroa no debió haber sido expulsado.

"Lógicamente orgulloso porque con un hombre menos jugamos bien y además por lo que hizo Moncada, Figueroa sacó el balón limpiamente, con un hombre menos es una ventaja enorme para el rival y llevamos así el partido a donde queríamos, en el trancurso de los dos partidos fuimos mejores, pero el arbitraje condicionó y me preocupa que lo condicionaron durante la semana".

Sin quitar el dedo del renglón, Vázquez mencionó que la final le quedó grande a Moncada y todo fue por el morbo que se creó antes del encuentro.

"Nosotros silenciamos por ratos el estadio del Marathón, ya van dos finales que nos quitan por el arbitraje y parece que hay que hablar o mandar a hablar la gente en facebook, no sé cuál es la gracia de arruinar el partido porque Figueroa va a la pelota y a lo sumo es para amarilla, le superó el evento. Estaba condicionado y ya lo sabía, incluso se lo dije a Héctor Rodríguez".

Avanza la plática y no podíamos dejar por fuera el tema de Héctor Vargas y las declaraciones que dijo tras ganar el título, incluso, el mandamás verde le dedicó el título a Vázquez. "Tiene que serguir participando" o "Ahora estoy a la altura del conflicto", fueron algunas frases que Vargas dedicó a la “Barbie”, ante ello el DT azul no se quedó callado.

"Primero gracias porque se acordó y me lo dedicó a mí, por cierto la tenía adentro con eso que no estaba a la altura, hasta que se acordó de eso que fue hace tiempo y se desahogó".

Y agregó: "Mirá, yo tengo 5 años de dirigir y él tiene 20 entonces tendría que volver a nacer para compararse conmigo, por ejemplo a Yankel Rosenthal le dedicó el título y no lo conoce, que sea más genuino. Yo las veces que gané no se lo anduve dedicando a él, me enorgullece que se acuerde de mí".

Sobre el tema de no ganarle campeonatos a equipos grandes, Vázquez dijo que no les buscáramos cinco patas al gato y contestó: "Va a sonar como excusa porque estoy caliente luego del partido y sí estoy caliente pero eliminé a Olimpia 5 veces y esos equipos chicos a los que le ganamos el título, eliminaron a los equipos grandes, de igual manera estoy orgulloso de mi equipo porque perdimos con las botas puestas".

TEMA DE FICHAJES Y RUBILIO CASTILLO

Cambiando un poco el tema, Diego adelanta que se reunirá con la directiva para hacer una planificación sobre el futuro del equipo, él dice no tener nada claro aún acerca de una posible salida de Rubilio Castillo.

"Vamos a tener una reunión con los directivos porque todo lo hacemos en consenso, si el jugador sale se le está agradecido por lo que ha dado al club y porque todos han sido importantes, hasta que me reúna con ellos estaremos claros, no es fácil llegar a siete finales y veremos después".

Y cerró diciendo: "Vamos a estar en el sorteo (Liga Concacaf) y todo lo que juega Motagua tratará de ganarlo y hacer una buena participación así como lo hicimos contra Xolos, yo tengo un año más de contrato. He recibido muestras de afecto por parte del aficionado de Motagua, la caída a mí me fortalece".