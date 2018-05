Alfredo Mejía se pronuncia sobre el Olimpia: "No hay ningún acercamiento"

Alfredo Mejía ya se unió a la concentración de la Selección Nacional de Honduras que disputará amistosos ante Corea del Sur y El Salvador.

Lejos de esto, el volante catracho fue preguntado sobre su futuro. Hoy surgió la noticia que podría terminar fichando con el Olimpia.

"Definitivamente terminé contrato en Grecia, no hubo tema de renovación por distintas cosas, ahora estoy aquí en Honduras, a la espera de lo que se pueda dar, por los momentos voy a esperar haber qué es lo que se da en estos días y finiquitar mi futuro", fueron sus primeras palabras.

Posteriormente, la prensa le mencionó el nombre del Olimpia. "Siempre que hay interés de un equipo es halagante, en lo personal no tengo ningún inconveniente cuando un equipo muestra interés en uno. Estoy contengo aquí en la Selección, esperando que pronto se pueda definir mi futuro", remarcó.

Alfredo Mejía dejó claro que pese a los rumores que lo vinculan al Olimpia, no hay nada que se real. ¿Ya hubo acercamiento con la directiva? "En ningún momento, no ha existido algún acercamiento, recién llegué al país y estuve un rato con mi familia y después tuve que viajar acá a Tegucigalpa para integrarme a la selección", destacó.

Eso sí, jugar de blanco con el Olimpia no es algo que le preocuparía. "No tengo ningún problema, pero no hay ningún acercamiento, hay que ser claros en esto, como dije, recién acabo de llegar de Grecia y estoy más concentrado en la Selección", finalizó sobre el tema.