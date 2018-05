Reinieri Mayorquín habla sobre el penal errado en la final ante Marathón

Tras su lanzamiento errado en la tanda de penales que terminó coronando al Marathón frente a su Motagua, Reinieri Mayorquín se marchó solo al camerino, hundido en su dolor.

El mediocampista, que fue el mejor jugador de los azules en esa final disputada en el Yankel Rosenthal, el destino no lo premió, pues perdieron la final; eso sí, aduce que regresará más fuerte.

Mayorquín no quiso hablar con la prensa, pues estaba dolido por haber fallado el lanzamiento penal. Ahora, a dos días de la Gran Final, más sereno, decide desahogarse en sus redes sociales sobre lo que pasó.

Mediante su Facebook, el camiseta 6 del Motagua, se sinceró: "Bueno, como siempre al terminar un torneo me aparezco por aquí (aunque ya casi no uso las redes) solo vengo a agradecerles a muchos los mensajes de ánimos y apoyo con palabras muy confortantes", comienza su escrito.

"Decirles que me sentí muy golpeado emocionalmente por haber fallado el penal y no conseguir la ansiada Copa 16 que era la ilusión de nuestras familias!! Más por todo el esfuerzo que se había hecho, la entrega de todo el grupo y sin dejar de mencionar la ilusión de todo una afición que se merecía disfrutar de un título, ni modo, esto es lo que pasa en el fútbol y lo que nos toca vivir como futbolistas, hoy me ha tocado a mí y es algo muy duro de digerirlo pero tengo a Jesús en mi corazón y su gozo es mi fortaleza, su palabra dice que los que amamos a Dios todas las cosas suceden para bien a los que conforme a su propósito somos llamados", escribió el volane motagüense.

Momento en el que Denovan Torres celebraba haber evitado el penal a Reinieri Mayorquín, quien se lamenta atrás.

De paso, Reinieri Mayorquín, que es un guerrero dentro de la cancha, asegura que no bajará los brazos. "Así que tengan por seguro que nunca dejaremos de luchar, el futbol sigue, vienen revanchas y a toda la afición azul no dejen de creer en este equipo, que si no se ha podido, vendrán otras finales donde sí se va a poder y disfrutarán de un nuevo título de campeón!!".

El jugador del Motagua, que seguirá con los capitalinos, es un buen perdedor y felicitó al Marathón, su exclub por el título.

"Dios les bendiga. Felicidades al Club Marathón, reconocer las derrotas nos hace ganadores!! Los guerreros de Dios nunca se dan por vencidos porque con Cristo somos más que vencedores".