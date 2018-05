¡Escándalo! Filtran fotos y videos privados de Zelina Vega, luchadora de la WWE

Lo han hecho de nuevo. Hace unos meses, la luchadora Paige fue víctima de la invasión a su privacidad, pues alguien publicó fotos y videos privados de ella.

Ahora, también se han filtrado imagenes de la luchadora de la WWE, Zelina Vega. La estadounidense ha sufrido una violación a su intimidad por un presunto hacker.

En las redes sociales circula ya una foto en la que se ve a la joven luchadora, de 27 años, desnuda. No obstante, dicha imagen parece ser de hace algunos años, además de usar un look diferente al que ha lucido durante sus participaciones en la WWE.

"Parece que otra vez se han ido filtrando videos privados ya que tres más de la Gerente General de SmackDown Live, Paige han sido publicados en internet. Los videos son de ella con el ex Gerente General de RAW, Brad Maddox, con el luchador de SmackDown Xavier Woods y un chavo no identificado". reportó el sitio WWF Old School.

Hasta el momento tanto Zelina Vega como la WWE se han mantenido al margen del problema. Debido a que fue por culpa de un hacker, la luchadora no sería sancionada.

Vega se une a la lista de estrellas de WWE que han sufrido una violación a su intimidad. Paige, Seth Rollins, Charlotte y Mickie James han pasado por lo mismo.