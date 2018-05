Chico Pavón: "Me miro en el futuro dirigiendo una Selección de Honduras"

Francisco Antonio Pavón sigue demostrando que tienen conocimiento y capacidad como entrenador de fútbol, tras su graduación en el 2012 comenzó a dirigir equipos en ligas menores donde se proclamó campeón, su fama de buen trabajador lo llevó a las filas del Vida Reservas donde ha ganado dos títulos en cuatro torneos.

Sin embargo, su objetivo es seguir creciendo mediante procesos y ahora aspira dirigir un equipo de Segunda División, posteriormente piensa llegar a Primera División, después al extranjero y en su madurez estar al frente de una Selección Nacional.

Chico Pavón levantó la copa de campeón el viernes anterior, tras vencer en penales a Olimpia, quien registra ocho campeonatos de la categoría, mientras que Vida tiene tres estrellas evidenciando futuro en sus fuerzas básicas.

¿Qué significa para ti este segundo título?

Algo importante para la institución que es muy sufrida, creo que darle un campeonato de Reservas es importante, tengo cuatro torneos y dos títulos, eso habla mucho de la generación que está y el futuro del Club con estos muchachos.

¿A quién le dedica este título?

A mucha gente, primero a Dios por la bendición y sabiduría que me ha dado, a mi familia por tanta paciencia, a mis jugadores porque son una gran generación. También a Roberto Dip, Osman Velez, Antonio Zelaya , todo mi cuerpo técnico, a Mario López por su apoyo desde Estados Unidos y a Martha Zavala.

¿Fue difícil ganar este título?

Fue muy difícil, los dos han sido complicados, las limitantes del Club son grandes, si el primer equipo tienen problemas no se imaginan reservas. La mentalidad de los muchachos nos ha hecho fuerte. A los directivos les digo que traten de cuidar esta generación porque en tres años serán el futuro del Vida.

¿Cual de los dos títulos valora más?

Los dos porque fueron complicados, muchas veces entrenamos sin agua, sin logística, inventando y motivando a los muchachos para que lleguen a entrenar, hemos sabido asimilar las cosas, nadie confiaba en este proceso pero allí están los resultados.

¿Luis Palma y Carlos Mejía deben seguir en Reservas?

Creo que no, deben prepararse para seguir en primera división, También Laureano y Carreño deben consolidarse demostrando sus cualidades para formar parte del primer equipo como referentes. Si hemos ganados dos títulos es porque algo buenos tenemos, ojalá el profesor Héctor Castellón pueda observarlos y tomar una decisión con algunos muchachos que tienen mucho futuro.

¿Seguirá dirigiendo en Reservas?

He dirigido cuatro torneos en Reservas, tengo dos campeonatos, eso habla bien de mi trabajo, ahora quiero aspirar a cosas grandes como dirigir en Segunda División, siempre he creído en los procesos, ya dirigí ligas menores saliendo campeón, después en Reservas, ahora quiere llegar a segunda para saltar a Primera División y dirigir una Selección.

¿Donde se mira en cinco años como técnico?

En cinco años voy a tener 45 de edad, me veo dirigiendo en Primera División, sueño con ser exitoso, en un futuro dirigiendo en el extranjero y luego al frente de una Selección Nacional.

¿Algún técnico lo asesora?

No, hasta el momento nadie me asesora, pero pido consejos a muchos entrenadores con los que estoy agradecido, soy de los que pienso que cada técnico debe tener su propio estilo de trabajo, aunque siempre es importante pedir consejos.

¿Es más difícil dirigir jóvenes que futbolistas formados?

Es relativo. En el Vida los jóvenes me enseñan a mí, me han hecho ser mejor ser humano, mejor amigo y persona. He aprendido a valorarlos como seres humanos, Los jugadores de Primera División saben la responsabilidad que tienen pero los jóvenes no se les paga, hay que motivarlos para que lleguen a entrenar, muchas veces he tenido que sacar dinero de mi bolsa para el pasaje, en otras ocasiones me han llamado los muchachos a media noche por problemas familiares, he sido como un padre para la mayoría.

Lo dijo:

"Le doy gracias a Dios porque me ha puesto en el camino estos muchachos que me han hecho mejor persona".

"Dios me ha llevado a la tierra prometida, por eso en cada cancha que jugamos lo que siempre hago es caminar descalzo por la grama" .

"Estamos muy orgullosos por todo lo que han ganado estos jóvenes, es un proceso muy difícil, por la situación económica, pero han sabido sacar la cara por la institución. Ha sido un camino complicado pero para Dios no hay nada imposible, él me prometió tierra bendecida".