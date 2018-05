Harry Kane admite que Inglaterra "no tiene nada que perder" en el Mundial

Harry Kane, delantero estrella del Tottenham Hotspur, admitió este martes que Inglaterra no "tiene nada que perder" en el Mundial y que ello les hace "más libres".



"Desde nuestro punto de vista, no tenemos nada que perder así que solo tenemos que salir ahí, ser libres y disfrutar. Es una experiencia fantástica que cuando nos retiremos seguro que recordamos, así que ¿por qué no salir ahí y darlo todo?", manifestó el atacante.



Kane, de 24 años, atendió a la prensa en el complejo donde se encuentra concentrada la selección en St George's Park y aseguró que, desde que Inglaterra ganó la Copa del Mundo en 1996, no han sido "lo suficientemente buenos".



"Hemos tenido equipos muy buenos en el pasado más reciente y es obvio que no nos ha ido bien en los grandes torneos. No hemos ganado un Mundial o una Eurocopa en los últimos 50 años, así que no importa cómo de buenos fueran nuestros equipos, no hemos sido lo suficientemente buenos", declaró.

Aun así, el delantero no quiso quitar a Inglaterra de entre las favoritas a levantar el trofeo el próximo 15 de julio y señaló que, en el pasado, la mentalidad de los jugadores era "tener miedo" de decir que querían ganar, debido a la reacción que pudiera producir en la prensa y en los aficionados.



"Lo que intento decir es que no tenemos miedo de decir que queremos ganar porque todo país quiere ganar. Tenemos que ser valientes e ir a por ello porque da igual caer en la fase de grupos o en semifinales, el resultado es el mismo: no ganar la Copa del Mundo. No tenemos que estar asustados por ello", finalizó.



Inglaterra está encuadrada en el Grupo G del Mundial de Rusia junto a Bélgica, Panamá y Túnez.