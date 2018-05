Keylor: "Me siento identificado con el Madrid por no darme nunca por vencido"

El costarricense Keylor Navas declaró este martes, en el acto de presentación de 'Hombre de fe', la película que cuenta su vida, que comparte valores con el Real Madrid como "nunca darse por vencido".



"Hay muchas cosas con las cuales me siento identificado con el Real Madrid, como nunca darse por vencido. En el Madrid nunca se da por perdido un partido. Además también nos caracteriza el respeto por los demás", aseguró.



En el acto de presentación en Madrid de la película 'Hombre de fe', que se estrenará el 1 de junio en España y Latinoamérica y que cuenta la vida de Keylor Navas y está dirigida por Dinga Haines, el guardameta no quiso dar un pronóstico sobre la final de la Liga de Campeones que su equipo disputará el sábado 26 frente al Liverpool en Kiev.



Sólo comentó que visualiza "algo muy bonito" y que espera "que se cumpla".

FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID - LIVERPOOL



Respecto a la película, el guardameta señaló: "Estoy muy agradecido con Dios y muy contento porque esto es algo importante para mí. Es satisfactorio tener una película"



"La película trata de poder darle un mensaje de fe a todos los niños que me siguen alrededor del mundo. Siempre he intentado ser un ejemplo para ellos y demostrarles que hay que enfrentar las circunstancias aunque sean adversas", prosiguió.



Además, insistió en que quiere transmitir que todas las personas han de luchar por sus sueños: "Yo siempre he dicho que si Dios me da la oportunidad voy a luchar por conseguirlo. Cuando iba creciendo y conocí al Real Madrid soñé con esto y hoy es una realidad. Todas las personas tienen que trabajar por conseguir lo que desean".



"He llorado mucho con la película, ahora tras verla veinte veces ya puedo verla tranquilo (ríe). La película para mí fue un reto porque no es fácil mostrar tu vida a otras personas y se hizo con la idea de transmitir mis valores y no de ensalzar mi persona", finalizó.