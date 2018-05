El regalo de cinco millones de Floyd Mayweather a su hija por su cumpleaños

No es la primera vez que lo hace. Floyd Mayweather siempre es protagonista en las fiestas de cumpleaños de su familia.

En esta ocasión su hija Iyanna Mayweather ha celebrado los 18 años a lo grande y su padre lo ha sorprendido con un regalo que está valorado en cinco millones de dólares.

¿De qué se trata? Pues nada menos que un anillo. El multimillonario boxeador regaló uno de 18 quilates de la famosa joyería estadounidense Pristine Jewelers.

Este anillo está valorado por encima de los cinco millones de dólares y ha sido creado única y exclusivamente para Iyanna.



Así es el anillo de cinco millones de dólares que le dio Floyd Mayweather a su hija.

"Sólo una joyería del mundo puede crear esta obra maestra. 'Pristine Jewelers', mi joyero oficial y mejor joyería del mundo. Si ves algún anillo como este será una réplica, ya que sólo hay un original y es para mí", declaraba el boxeador en su cuenta de Instagram con un vídeo del anillo de su hija.

Iyanna cumplió la mayoría de edad esta semana y lo hizo saber a todos sus seguidores de Instagram con un selfie en el espejo acompañado por la frase “18 looks good on me” (los 18 me sientan bien).