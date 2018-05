Jhon Suazo confiesa que tiene contrato con Marathón: "Me toca esperar si me quedo o me voy"

Tremenda polémica ha generado el fichaje de Jhon Paul Suazo al Olimpia. El jugador campeón con el Marathón, en menos de 24 horas de haber dado la vuelta con los verdolagas estaba siendo anunciado como nueva ficha del Viejo León.

Leer más: Rolin Peña asegura que Suazo tiene contrato por tres años con Marathón

Tras la noticia, Rolando Peña, gerente del Marathón, salió al paso a aclarar que el futbolista tenía contrato con ellos y no sabía por qué el equipo blanco lo anunciaba como nuevo jugador.

Luego de todo lo que se ha dicho, este día Jhon Paul Suazo ha atendido a los medios en la presentación de la Copa de Campeón en Diunsa y ha aceptado tener contrato vigente con el cuadro verdolaga.



"Es una decisión que solo los directivos saben, solamente me toca esperar si me quedo en Marathón o me voy al Olimpia, pero sí tengo contrato con ellos (Marathón)", dijo Jhon Paul.



Y añade: "Eso ya es secundario (el anuncio del Olimpia tras su firma), no me han dicho nada y solo los directivos saben, ellos me van a avisar. Eso solo Rolin (Peña) sabe", decía con una voz entrecortada.

Jhon Paul Suazo firmó contrato con el Olimpia sin haber finalizado convenio con el Marathón. Ahora falta saber qué harán ambas directivas, ya que Osman Madrid, directivo melenudo, adujo que el jugador presentó un papel donde indicaba que el jugador era libre.