Keylor Navas: "Antes de ganar mi primera Champions siempre soñé con celebrar en Cíbeles"

El guardameta costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, conversó con el programa “El transistor” de Onda Cero. El tico habló de su presente, de la religión y del famoso “Pura Vida” que implantó en el camerino.

Navas recordó como siempre se imaginó ganando un título y celebrándolo en Cíbeles: “antes de ganar mi primera Champions, siempre que pasaba por Cibeles en coche le decía a mi esposa: algún día Dios quiera que nos dé la oportunidad de venir aquí a celebrar un título” expresó el guardameta que está a las puertas de ganar su tercera Champions League en línea.

Sobre la religión, el arquero fue muy directo en que es vital en su vida “Normalmente rezo con mi esposa: ponemos todos nuestros proyectos en manos de Dios. A Dios siempre le pido mucha paz, sabiduría y salud para todos los que me rodean. Le doy muchas gracias por todo lo que tengo. No veo ningún problema en hablar de religión en el vestuario; todo se basa en que los compañeros respeten tu creencia. Todo el mundo en su vida tiene un momento especial para compartir con Dios. Antes de salir hacia el estadio pongo música religiosa” afirmó.

Keylor, además habló sobre la final ante el Liverpool “nosotros no nos sentimos favoritos; somos conscientes de que nos espera un gran rival en la final. Tenemos un potencial muy grande, pero solo llegar y poner la camiseta ahí no basta para ganar un partido. Conforme se acerca el partido la tensión parece que va creciendo. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando” afirmó.

La relación del costarricense y Zidane es bastante buena. El técnico francés ha apoyado en todo momento al centroamericano “Zidane es muy transparente y sabe manejar muy bien el grupo, es muy cercano al jugador”.

Las críticas han sido duras para el tico, sin embargo, el trabajo fuerte lo respalda “algunas veces tengo la sensación de que los periodistas españoles no me valoran. Hemos tenido que ganar muchos títulos para que me empiecen a valorar” enfatizó.

El camerino blanco ha adoptado el “Pura Vida” como propio, todos los jugadores saludan a Navas con ese reconocido dicho “Pura Vida es una frase que se utiliza en Costa Rica para decir que va muy bien”.