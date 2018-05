Edder Delgado: "No sé si seguiré en Real España, las negociaciones están enfriadas"

"Tengo una propuesta en la mesa, pero no me quiero ir". Así explica su amor por Real España su capitán Edder Delgado, quien en días recientes no ha podido ponerse de acuerdo con la dirigencia aurinegra para renovar el vínculo contractual que les une de toda una vida.

El "Camello" en entrevista exclusiva con DIEZ afirma que "estamos tranquilos, le hice la propuesta a Real España y esperamos tener respuesta lo antes posible, pues hay otros equipos interesados", apunta el jugador, quien, sin embargo, menciona que "la primera opción es mi equipo y esperamos quedarnos en casa".

"No se pudo llegar a un acuerdo, pero esto es de pláticas, vamos a reunirnos otra vez y a ver qué pasa; me han hablado los directivos. A ver a qué arreglo llegamos", cuenta Edder en respuesta al alto que han sufrido las negociaciones con la Máquina.

Asegura que no se llevó sus pertenencias de la Louisiana: "Yo fui a traer un par de tacos, siempre vengo a recoger mis cosas a la sede, estoy dispuesto a arreglar y esperamos que el España se siente y lleguemos a un acuerdo", advirtió.

No esconde su profundo deseo de seguir vistiendo de amarillo y negro: "Sin duda, es donde me abrieron las puertas, me debo a Real España, tengo 11 años en el equipo. He recibido bastantes mensajes de la gente de Real España diciéndome que no vaya", expresa, añadiendo que "hay varios clubes" que siguen sus pasos, "de San Pedro y Tegus, pero no puedo hablar de algo sin estar seguro, primero hay que sentarse a hablar con la gente de Real España que es en donde quiero quedarme, si no a buscar otras opciones".

Delgado confiesa que "hace tres días me llamó don Jaime Villegas (gerente general de la realeza), estamos tranquilos esperando sentarnos nuevamente".

Su exigencia, expone, "no es mucho, pero como jugador uno tiene que valorarse y aprovechar los momentos, estoy pidiendo un contrato que en lo personal creo es justo para mí, la gente debe estar tranquila, espero que todo se dé a favor de las dos partes y estar más tiempo ligado a Real España".

Sus compañeros lo apoyan...

"Mi amor por Real España es grande y esperamos no salir del equipo, no me veo con otra camiseta que no sea la de Real España, pero uno es jugador y de esto vive, tengo que escuchar ofertas", comenta de forma reiterada en torno a la posibilidad grande de romper una relación de más de una década.

Cuestionado sobre si ha comentado la situación con algunos compañeros, Edder Delgado es sincero y cuenta que "he hablado con Mario (Martínez), Odis Borjas, que son jugadores que me apoyan y me dicen que tome la mejor decisión yojalá pueda quedarme más tiempo en Real España".

¿Cree sinceramente que seguirá con Real España? "No lo sé, hay que esperar, esto puede cambiar y las negociaciones están enfriadas; no quiero decir que al final me puede costar, veremos al inicio del torneo que puede pasar".