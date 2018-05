Rolin Peña: "Me duele que digan que me he hecho rico por Marathón"

En la historia de Marathón existen distintos personajes que han dejado una marca imborrable, tal es el caso de Rolando Peña.

Llegó a los esmeraldas el 1 de septiembre de 1999; a partir de ese momento ha llevado una carrera ininterrumpida en la estructura del equipo.

“Llegué por recomendación de Alberto Chedrani, quien le dio mi currículo a Tito Guillén y me contrataron”.

El gerente verdolaga realizó unas confesiones acerca de lo que ha vivido a lo largo de 19 años perteneciendo a los verdes.

“Marathón es como mi familia, las 24 horas. He sacrificado muchas cosas que quiero por la institución; me he sentido retribuido y otras veces no me he sentido valorado. Cuando las cosas van mal, el gerente tiene la culpa, pero cuando van bien, cuesta reconocer a las personas que hacen una gran labor. Me he llevado más satisfacciones que otras cosas”.

La confesión

Después de tanto tiempo siendo parte de la estructura gerencial, siente que podría ser el momento de dejar al equipo.

“He meditado apartarme cuando las cosas están bien, jamás en los momentos difíciles. Tengo que hablar con mi familia, no es fácil. Podría ser este el tiempo de analizar mi salida”.

El dirigente expresó que lo único que lo detiene de salir de la cueva del Monstruo es “el amor a Marathón, el sentimiento, la dedicación, el esfuerzo, vivir el día a día, el momento con el equipo”.

También confesó que ha llorado por diferentes situaciones, sobre todo una en especial.

“Me ha dolido que digan que me he hecho rico a costillas del equipo, sobre todo quienes lo han dicho. Sé que muchas cosas han salido desde adentro equivocadamente. No soy rico, tengo mi medio de transporte, tengo mi casa, no tengo dinero como la gente piensa. Pasé seis meses sin cobrar sueldo cuando sucedió la crisis con Yankel, me sentía obligado a aportar mi trabajo a cambio de nada. Pasó ese tiempo y continué con mi salario de año y medio atrás. Jamás le puse condiciones al equipo. En algún momento me tocó poner de mi dinero para comprar cosas, me lo reembolsaban meses después, pero lo hacía para que las cosas funcionaran”.

El llamado a los dirigentes

Habló del presidente del cuadro verde, Orinson Amaya, y aprovechó para hacerle un llamado a los directivos “fantasma” que aparecieron hasta que lograron la final.

“Orinson vino a este equipo cuando nadie más quería tomar las riendas, había deudas con los jugadores, con su llegada apareció mucho patrocinador. Fue difícil la crisis, hasta se nos sugirió cambiarle nombre al equipo. Le hago un llamado a todos los dirigentes a que se acerquen, que brinden su posición, si tienen dinero que aporten, o un patrocinio. Quedó demostrado que Marathón es un equipo muy querido”.

El diseño de la plantilla para el Apertura

Peña sabe que no hay que dormirse en los laureles y desde ya planifican la siguiente temporada.

“Ya empezamos a trabajar en las renovaciones y manejamos en cartera algunos posibles refuerzos. Nuestra posición es renovar a los de casa, los que lograron el título. Brayan Martínez firmó por un año hace dos semanas, Brayan Barrios firmó por dos años. Nos reuniremos con Kevin Espinoza, con “Chama” Córdova, con Yaudel Lahera. Yustin Arboleda tiene contrato. Buscaremos jugadores del ámbito nacional porque eso nos funcionó".

Y continuó: "La idea es buscar un delantero por la salida de Júnior Lacayo y un mediocampista. Aunque Cristian Cálix tiene contrato, le extendimos una propuesta y el representante nos envió su contraoferta, está muy avanzado y él se quiere quedar. Dependerá de las renovaciones, la salida de jugadores; el objetivo es que el 90% de la plantilla sea la misma. Queremos seguir siendo un equipo competitivo, seguir fuertes en casa y con nuestras propias armas pelearemos el título".

El Torneo Clausura finalizó y Rolin se sinceró acerca de cuánto costó la temporada.

“El gasto operacional era aproximadamente un millón 800 mil lempiras mensuales. La taquilla de la final, ayudará a liquidar las deudas que tenemos pendientes con los jugadores en cuanto a salarios y premios”.

Sin duda alguna, Rolando Peña ha tocado el cielo y el infierno con el cuadro verde y la decisión de continuar o irse del equipo, posiblemente sea la más difícil de su vida.

Lo dijo:

"La directiva se compenetró para trabajar en la unidad en el plantel y con el técnico. Emil, Sabillón y Berríos muchas veces sacrificaron su salario y prestaron dinero".

"Soy una persona muy responsable. No me gusta que haya algo malo y que señalen a Marathón, porque yo soy

el más señalado".

"Con Vargas ya hablamos de un proceso de reservas. Solo tendremos jugadores de 16 años, vamos a trabajar a largo plazo para que en uno o dos años lleguen a primera división".