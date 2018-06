El Salvador se queda sin técnico a 10 días de jugar contra Honduras

A pocos días de enfrentar a Honduras en calidad de amistoso, la Selección de El Savaldor se quedó sin técnico por 'atender asuntos familiares", según dio a conocer la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Jorge Humberto Rodríguez, actual técnico del Alianza había sido convocado en forma interina para dirigir a la escuadra únicamente para este encuentro, pero sorpresivamente declinó en un comunicado.

'En mi calidad de técnico de Alianza FC, junto a mi grupo de colaboradores, decidimos en principio apoyar a nuestra Selección Nacional, para digir el partido contra la Selección de Honduras, que tenía preparado la Federacción Salvadoreña de Fútbol y evitar así que nuestro país quedar mal ante el patrocinador y promotor en Estados Unidos", comienza diciendo el boletín.

Y agrega: "En vista de los últimos acontecimientos que nos hacen pensar que las cosas no van a cambiar con las nuevas autoridades, he decidido dar un paso al costado y no aceptar la convocatoria para dirigir la Selección Nacional".

Después del castigo de la FIFA al entrenador hondureño Ramón Maradiaga por "implicación en un intento de manipulación de partidos", la FESFUT sigue estando en ojo del huracán, razón por la que Rodríguez habría dado un paso al costado.

Por su parte la Selección Nacional de Honduras se trasladó este miércoles a Corea del Sur el choque, también amistoso en el estadio Daegu el próximo martes 28 de mayo. Luego se trasladará a los Estados Unidos para preparar el duelo ante los vecinos.