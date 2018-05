Jerry Bengtson agradece y se despide del Saprissa en sus redes sociales

Jerry Bengtson no continuará vistiendo la camiseta del Deportivo Saprissa, actual campeón del fútbol de Costa Rica y todo hace indicar que llegaría al Motagua para el próximo torneo.

El atacante hondureño no llegó a un acuerdo con la dirigencia del equipo tico por lo que regresaría al balompié catracho.

Bengtson se despidió en sus redes sociales de la institución tica y mostró su agradecimiento a todos.

JERRY BENGTSON NO CONTINUARA EN EL SAPRISSA

"Gracias al Deportivo Saprissapor todo, en este año que estuve fue muy gratificante, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo que como equipo nos pusimos, gracias al cuerpo técnico, así como a la afición que en todo momento estuvo apoyando, fue un año en el que conocí muy buenas personas, un grupo unido y amistades que da el fútbol. Solo me queda decir muchas gracias, éxitos y muchas bendiciones", publicó en su cuenta de Instagram Bengtson.



Jerry no continuará en el Saprissa ya que no le habrían gustado algunas cláusulas en su contrato de renovación, según confirmó el jugador a DIEZ tras la final de Costa Rica.