Motagua enfrentará al Bandits y Real España va contra Tauro en Liga Concacaf

Liga Concacaf definió en sorteo los cruces y el Real España se medirá al Tauro de Panamá, mientras que Motagua disputará el pase contra el Belmopan Bandits de Belice.

Repasar MINUTO A MINUTO del sorteo de Liga Concacaf

Al evento que se realizó en un hotel en Miami, asistieron Diego Vázquez entre los representantes del Ciclón y Elías Burbara por la realeza.

Los catedráticos, que se clasificaron a esta instancia como campeones del Apertura 2017, enfrentarán a un peligroso equipo canalero, el primer choque será en suelo panameño. La vuelta en el Morazán.

Las Águilas, que cerrarán la llave de visita, se medirán al equipo beliceño donde militan los hondureños Georgie Welcome, Rony Martínez y Darwin "Bombillo" Bermúdez.

Los cruces:

PortMore United (Jamaica) vs. Santos Guápiles (Costa Rica)

Belmopan Bandits (Belice) vs. Motagua (Honduras)

Diriangén/Real Estelí (Nicaragua) vs. Club Franciscain (Martinica)

Real España (Honduras) vs. Tauro FC (Panamá)

Arnett Gardens (Jamaica) vs. Árabe Unido (Panamá)

Pérez Zeledón (Costa Rica) vs. FAS (El Salvador)

Chorrillo (Panamá) vs. Diriangén/Real Estelí (Nicaragua

Santa Tecla (El Salvador) vs. Herediano (Costa Rica)

Más detalles en breve.