Nicolás del Grecco: "No me quiero ir del Olimpia sin ser campeón”

El defensor Nicolás Del Grecco nos explica todo lo que vivió en su primer torneo con el Olimpia, desde su natal Argentina manda un mensaje de lo que espera lograr el próximo campeonato con los blancos, además lamenta el nivel mostrado por los merengues en todo el certamen.

¿Qué hace Del Grecco en este momento?

Disfrutando de la familia un poco, colocando la cabeza en paz y sacando conclusiones de todo lo que pasó en el semestre.

¿Qué te ha dicho la directiva sobre tu continuidad en el equipo?

Me quedan seis meses de contrato y me reuní con Osman Madrid y él me comunicó que la directiva quiere que me quede, pero que siempre dependía de lo que decidiera el técnico que quede a cargo porque ellos no iban a imponer a ningún jugador, pero la directiva sí quiere que siga.

DESPAMPANANTE: LA IMPRESIONATE ESPOSA DE JAIME CÓRDOVA, EL COLOMBIANO DE OLIMPIA

¿Qué tanto favorece que la directiva cuente contigo?

Lleno de confianza cuando hay personas que creen en el trabajo de uno, pero obviamente uno sabe que debe mejorar cosas, puede dar más, soy el primero que lo sabe porque soy autocrítico porque es mi trabajo, pero que alguien valore lo que uno hace es importante, pero siempre está la duda del técnico que quede y dependerá mucho de eso.

Se habla mucho de renovar a Nahún Espinoza, de ser así, ¿qué tantas posibilidades tienes de quedarte en Olimpia?

La verdad no lo sé, pero creo que si lo renuevan estarían en lo correcto más allá de que no me haya puesto en los últimos partidos, para el club es un técnico muy bueno, a nosotros nos hizo bien y si yo fuera directivo del Olimpia capaz y lo renuevo, no sé las decisiones que Nahún pueda tomar en cuanto a la continuidad, por mí no hay ningún problema porque yo tengo que pelearme por un puesto porque quiero seguir en el Olimpia.

¿Tu meta es cumplir esos seis meses de contrato con el Olimpia?

Se lo dije a los directivos, no me quiero ir así, mi idea era salir campeón con el club, al final mi objetivo no se cumplió, por eso no me gustaría irme así con ese objetivo truncado, por eso espero tener la revancha, más allá que me han tratado excelente, la gente me ha tratado muy bien, al igual que los directivos, tuve la suerte de jugar y no me gustaría salir, pero ya no depende de mí.

LEER: SE CAE FICHAJE ANUNCIADO POR OLIMPIA

¿El poco tiempo que trabajaste con Nahún qué fue lo que te dijo él?

Nahún es un técnico muy ganador, tiene una mentalidad ganadora y no resigna eso ante nada, valora mucho el trabajo de cada jugador, pero también tiene que tomar decisiones técnicas y uno debe respetarlas, una vez hablé con él y le dije que de mí tenía siempre el cien, ya si jugaba o iba al banco, pero nunca iba a tener una actitud que vaya en contra de eso. Uno debe trabajar para jugar y si no juega entonces hay que trabajar el doble para el día que le toque estar preparado.

¿Hay incertidumbre por conocer la decisión de quien sea técnico del Olimpia?

Solo me queda esperar si sigue Nahún o el técnico que decida la directiva y luego esperar qué decisión toma con respecto a nosotros los extranjeros, ojalá sea de continuar porque es lo que más deseo.

¿Cómo valoras tu primer torneo con la camisa del Olimpia?

Lo hablé con los dirigentes, es medio difícil apartar lo que uno hizo con respecto a lo que mostró el equipo, considero que lo mío pudo ser un trabajo correcto, no creo que haya sido un desastre, tampoco fui el mejor del equipo, fue un semestre duro para todos, son muy pocos casos los que se han destacado muy grandemente como Michaell Chirinos y quizás un jugador más, porque colectivamente no logramos cumplir el objetivo, en los últimos partidos estábamos mostrando un rendimiento superior, por eso fue una lástima haber quedado fuera de esa manera.

¿Por dónde pasó que el equipo no funcionara grupalmente durante todo el torneo?

éramos un equipo nuevo, con bastantes jóvenes que nunca pudimos darle vuelta a muchas situaciones, fue un torneo muy irregular, teníamos buenos momentos y malos, pero nunca pudimos mantener esa regularidad aunque sea de resultados, fuimos muy inestables, al final comenzamos a ganar esa regularidad, pero nos tocó quedar fuera y estaba seguro que si pasábamos éramos campeones.

¿Cómo valoras el nivel del fútbol hondureño, fue como te lo imaginaste?

Me imaginé un fútbol muy físico y a nosotros con Olimpia nos afecta mucho las canchas, aunque son malas para todos y no solo para Olimpia, pero para el estilo de juego que hay en el club tener unas canchas en mejor estado nos beneficiaría más a nosotros que a otros equipos que juegan más directo a tirar el pelotazo a sus delanteros, pero es la realidad que se tiene y espero se logre mejorar estructuralmente, porque la calidad que hay de jugadores es muy alta.