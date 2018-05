Brasil tiene actualmente dos de sus cinco delanteros sin condiciones de juego

La selección brasileña que disputará el Mundial de Rusia 2018 tiene en este momento dos de sus cinco delanteros sin condiciones de juego ya que, además de que su estrella Neymar se recupera de la lesión que lo dejó alejado de las canchas tres meses, Douglas Costa está bajo cuidados médicos.



El médico de la selección, Rodrigo Lasmar, admitió que aún no hay previsión de cuando Douglas Costa, jugador del Juventus italiano, podrá volver a los entrenamientos, ni garantías de que Neymar, atacante del PSG francés, pueda participar en los dos amistosos preparatorios que Brasil disputará antes del Mundial.



Brasil, concentrado desde el lunes en la ciudad serrana de Teresópolis para prepararse para el Mundial, se medirá a Croacia el 3 de junio en Liverpool y a Austria el 10 de junio en Viena, en amistosos que serán decisivos para ultimar la titular con la que la Canarinha debutará el 17 de junio en Rusia 2018 frente a Suiza.



Pese a la duda sobre la presencia de ambos al menos en los amistosos, Lasmar garantizó que por ahora no se trabaja con la hipótesis de solicitarle a la FIFA autorización para modificar la lista de 23 convocados para Rusia 2018.

Gabriel Jesús, atacante del Mánchester City inglés, es el único titular confirmado para los amistosos de entre los delanteros convocados por el técnico Adenor Leonardo Bachi 'Tite', que aún no ha dado pistas de quién podrá ser su compañero en el ataque en caso de que Neymar y Douglas Costa continúen sin condiciones de juego.



Uno de los otros dos delanteros convocados por Brasil para Rusia es Roberto Firmino, jugador del Liverpool y que aún no se concentró con la Canarinha debido a que el sábado disputará la final de la Liga de Campeones de Europa.



El preparador físico de la selección, Fábio Mahseredjian, reconoció que aún no se sabe si Firmino, uno de los jugadores de la selección que más acumula horas de trabajo en las últimas semanas, será reservado en los amistosos para no sobrecargarlo.



La única opción por lo tanto es Taison, delantero del Shakhtar Donetsk ucraniano y cuya convocatoria para la selección fue una de las más cuestionadas por la prensa y los comentaristas deportivos.



La lesión de Douglas Costa sorprendió a la selección brasileña tras la divulgación de la lista de convocados.



"La sorpresa fue Douglas Costa que en el último partido del campeonato italiano se quejó de dolor en la pierna (izquierda). Como nos avisaron de esa situación, él ya llegó aquí con exámenes de imagen que nos permitieron constatar una pequeña lesión muscular en la región posterior de la pierna", afirmó el médico.



Lasmar aseguró que el delantero es sometido a sesiones de fisioterapia para recuperarse y es evaluado diariamente para poder establecer cuándo podrá volver a los entrenamientos.



Pese a que Neymar se está recuperando de su lesión a un ritmo superior al de las expectativas que tenían los miembros de la comisión técnica del equipo cinco veces campeón mundial, tampoco hay una previsión de si estará totalmente listo para los amistosos.



Neymar es el centro de las atenciones desde que Brasil se concentró el lunes en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, debido a que está alejado de las canchas desde el 25 de febrero, cuando sufrió una lesión en un partido del PSG.



El delantero fue sometido a una cirugía en el quinto metatarso del pie derecho a comienzos de marzo en Brasil, la semana pasada volvió a los entrenamientos en el club francés y sólo este martes pisó una cancha en Teresópolis.



Aunque el atacante participó en un ligero entrenamiento con balón en la Granja Comary en el que mostró seguridad al apoyar el pie operado pero aún no recuperó su forma física, el período de inactividad por lesión es el mayor en su carrera.



"Esta semana y la próxima en Londres se entrenará con el resto del grupo y tendrá trabajos de enfrentamiento. Vamos a intentar acelerar ese proceso de adaptación para que él pueda alcanzar ritmo de juego lo más rápido posible", aseguró Mahseredjian.