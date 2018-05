Tite comienza a preparar Brasil para el Mundial con 11 jugadores en la cancha

La selección brasileña realizó hoy su primer entrenamiento preparatorio para el Mundial de Rusia 2018 con solo 11 jugadores en la cancha de los 23 convocados, entre los que destaca Neymar, y a las órdenes del técnico Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.



Entre los elegidos para el primer entrenamiento, que se limitó a trabajos físicos como piques en la cancha por cerca de media hora, estaban los delanteros Neymar (PSG/FRA), Gabriel Jesús (Manchester City/ING) y Taison (Shakhtar Donetsk/UCR) y los centrocampistas Fernandinho (Manchester City/ING) y Fred (Shakhtar Donetsk/UCR).



Los defensores Geromel (Gremio), Danilo (Manchester City/ING) y Filipe Luis (Atlético Madrid/ESP) también participaron de la práctica realizada en la cancha principal de la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en la ciudad serrana de Teresópolis y donde Brasil está concentrado desde el lunes.



La lista la completaron los porteros Alisson (Roma/ITA), Ederson (Manchester City/ING) y Cassio (Corinthians), que fueron los primeros en presentarse en la cancha y que realizaron un entrenamiento paralelo comandado por el preparador de los guardametas, el campeón mundial en 1994 Claudio Taffarel.

CALENDARIO Y ESTADISTICAS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA 2018



Voceros de la CBF explicaron que otros siete convocados, que son los que acumulan más horas de trabajo en las últimas semanas, participaron de un entrenamiento diferenciado en los gimnasios de la Granja Comary.



El volante Renato Augusto se quedó en el gimnasio pese a que había sido incluido inicialmente en la lista de los que participarían en el primer entrenamiento.



El lateral Fágner (Corinthians) y el delantero Douglas Costa (Juventus), por su parte, permanecieron bajo cuidado de los fisioterapeutas debido a que se recuperan de lesiones y aún no hay previsión de cuándo podrán juntarse al resto del grupo.



Y los últimos tres todavía no se han concentrado con la selección brasileña debido a que disputarán el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa: el lateral Marcelo y el centrocampista Casemiro, del Real Madrid, y el delantero Roberto Firmino, del Liverpool.



Con solo 11 jugadores en la cancha en poco más de media hora de trabajo y sin entrenamiento con el balón, la práctica de este miércoles no permitió elucidar algunas dudas que permanecen sobre el equipo comandado por Tite, como el lateral que sustituirá al lesionado Daniel Alves y la pareja de zagueros titulares.



El entrenamiento tampoco permitió esclarecer el real estado en que se encuentra Neymar tras la cirugía que lo tuvo casi tres meses alejado de las canchas, pese a que el jugador realizó los mismos ejercicios que sus compañeros y se mostró seguro.



El jugador del PSG, sin embargo, se retiró de la cancha unos cinco minutos antes que sus compañeros.



El martes, en un pequeño entrenamiento que no estaba previsto, Neymar, Gabriel Jesús y Danilo realizaron diferentes ejercicios a las órdenes de los preparadores físicos debido a que son los jugadores con menos horas de trabajo en las últimas semanas y tienen que recuperar la forma física.



La comisión técnica de la selección, sin embargo, considera que Neymar tendrá condiciones de participar en los amistosos que Brasil disputará el 3 de junio frente a Croacia en Liverpool y el 10 de junio con Austria en Viena.



La Canarinha terminará esta semana de trabajos en la Granja Comary y a partir del próximo lunes continuará su preparación en Londres.