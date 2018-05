Primi Maradiaga y Carlos Restrepo, los consejeros de Reynaldo Tilguath en el Infop

El ex futbolista hondureño Reynaldo Tilguath vive con éxito su nueva faceta de entrenador llevando al Infop a ser protagonista en la Liga de Ascenso y ahora lo tiene a un paso de llevarlo a primera división.

El "Chino", ex mediocampista de equipos como Olimpia, Motagua y Platense, viene desde la Liga Mayor con este proyecto ascendiendo al equipo capitalino en su primer año a segunda división donde ya ganó el Torneo Apertura y ahora en el Clausura se enfrenta nuevamente al Villanueva, si lograr el título asciende automáticamente al máximo circuito.

Tilguath confiesa a DIEZ que su consejero en esta etapa como director técnico ha sido Ramón Maradiaga y el colombiano Carlos Restrepo, ex DT del Olimpia.

¿En caso de lograr el ascenso tiene sus papeles en regla como entrenador para dirigir en primera?

Los tengo, el problema son unas clases porque he sacado el nivel uno y dos, en el Colegio de Entrenadores no me han dejado recibir el nivel tres, pero los profesores que me las impartieron me han tratado de ayudar, no sé qué busca el colegio, ojalá así fueran con todos los técnicos que les han regalado los títulos, no que solo a mí me ponen trabas.

¿Cambiarán el nombre de Infop si ascienden y cuando lo harían oficial?

Se hará antes que inicie el mundial, el equipo va a cambiar de nombre y se llamará Tegucigalpa FC.

¿Soñó con estar en estas instancias en tan poco tiempo?

En cuestión de tiempo sí, sueño con que el equipo esté en primera, sueño con dirigirlos a ellos y la verdad que ahora todo puede ser una realidad.

¿Quién es su consejero en esta etapa como entrenador?

Muchas personas, pero si tengo amigos que me aconsejan como el caso de "Primi" Maradiaga, Carlos Restrepo y un amigo de New Orleans que se llama Antonio Tercero, son personas que saben de fútbol, trato de poner en práctica lo que me enseñan.

¿Tiene algún equipo hondureño como referencia para su equipo?

No. Tal vez cometa ese error, pero trato de ponerles de ejemplo partidos como un Barcelona-Madrid, un Juventus-Real Madrid, un Atlético-Real Madrid, les muestro videos para que aprendan algo diferente, se puede decir que estamos alejados de eso, pero si se trabaja y se tiene dedicación se puede lograr muchos objetivos.

¿Está completo el Infop para enfrentar al Villanueva?

Sí, gracias a Dios los 30 jugadores están disponibles y vamos a escoger el mejor 11 que tengamos.

¿Cómo ganarle al Villanueva tomando en cuenta que ellos son fuertes en casa?

Ya nos sirvió de experiencia en la final pasada, esta vez no nos podemos equivocar, el gol que nos anotaron fue casi al minuto 90, el equipo irá con la idea de ganar para cerrar con ventaja en casa.

¿Cuáles son la fortalezas del rival de turno?

Tiene jugadores muy dinámicos y jovenes, pero en realidad no me interesa mucho lo de ellos, me ocupa más lo que nosotros tengamos que hacer, que mis jugadores esten bien motivados.

¿Cómo define al "Chato" Padilla?

Un buen amigo, pero hoy somos rivales. Es una gran persona, un gran técnico que ya se ha metido en varias finales.

Las cinco claves del éxito de Infop, según Reynaldo Tilguath

Dios, el centro de este proyecto

El grupo de jugadores

Cuerpo Técnico

El apoyo de los directivos

El sueno que tienen los jugadores