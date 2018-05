Ronaldinho desmiente que se casará con dos mujeres: ''Es la mayor mentiras de todas''

Luego de que este jueves se diera a conocer que Ronaldinho habría tomado la decisión de casarse con dos mujeres a la vez en agosto, ha sido el propio brasileño quien desmintió la noticia.

Ronaldinho se casará con dos mujeres al mismo tiempo

Medios de Brasil aseguraban que 'Dinho' contraería matrimonio con Priscilla Coelho y Beatriz Souza, las dos hermosas chicas que son vinculadas con el exjugador.

Sin embargo, ante todo el revuelo que causó esta sorpresa mundial, Ronaldinho salió al paso y confesó que ''es la mayor mentira de todas. No sé de dónde surgió eso. Todo el mundo me ha mandado mensajes, me han ligado con eso. Es una mentira. No voy a casarme'', dijo entre risas para el portal Globo Esporte.

Con estas declaraciones, el campeón del mundo pone fin a este rumor que no cayó del todo bien a una parte de sus seguidores porque consideraron una falta de respeto hacia la mujer si llegaba a realizar este matrimonio.