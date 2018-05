Johnny Palacios: "No soy responsable de que la Selección no haya clasificado a Rusia"

Johnny Palacios fue el último de la dinastía en incorporarsse a las filas de Olimpia. Tras una gran actuación con la Selección Sub 17 el gerente Osman Madrid compró su ficha a su padre Eulogio. En 2005 debutó en el máximo circuito ante Platense en la era del técnico Raúl Sambulá.

En ese partido fue impulsado por su hermanos Wilson, Jerry y Milton titulares en la cancha. Desde esa época han transcurrido 15 años y Johnny se siente parte del inventario blanco porque no se ha puesto otra camisa que no sea la del Viejo León y la H.



Johnny es voz autorizada para hablar con propiedad de la sequía de títulos de los albos en los últimos dos años, también habla sobre la muerte de Juan Carlos García y apuesta por Amado Guevara como DT Dde la Selección adulta



LO QUE DIJO:



¿Cómo se siente en Olimpia después de 15 años de jugar en el club?

Muy cómodo, muy contento de estar en el equipo donde he hecho toda mi carrera, espero seguir en la institución por mucho tiempo porque me siento muy cómodo con el trato de la directiva, técnicos y aficionados, es por eso que me siento bien.

Johnny Palacios junto a sus primos en La Ceiba.

¿Cuántos años en el equipo y cuántos títulos?

Tengo 15 años en Olimpia, he ganado 12 títulos, llegué al club a los 17 años después de jugar en la Sub 17, el gerente Osman Madrid se acercó a mi papá para comprar mi ficha. Muchos dicen que soy parte del inventario de Olimpia por la cantidad de años que tengo de jugar allí, me llevo bien con la directiva y toda la institución en general.



¿En estos 15 años quiénes son los que se han mantenido vigentes en Olimpia?

Donnis Escober, Carlos Will Mejía y su servidor, tenemos muchos años en el equipo, los tres estamos cómodos. Hemos visto desfilar cualquier cantidad de jugadores y técnicos, pero seguimos vigentes.



¿A su criterio cuál ha sido el mejor Olimpia en estos 15 años?

Cuando fuimos tetracampeones en la época del profesor Danilo Tosello, fueron tiempos maravillosos para todos los que conformábamos ese plantel, he disfrutado todos los títulos pero esos tricampeonatos han sido muy especiales.

¿Por qué Olimpia no ha podido ganar un título en los dos últimos años?

Porque estamos pasando una mala racha que sufren en su momento los equipos grandes, los jugadores somos lo que más queremos ganar, hay que seguir remando para ganar el torneo Apertura, nos vamos a esforzar más para levantar la copa.



¿Hay refuerzos que no han llenado las expectativas?

Los extranjeros trabajaron muy fuerte, pero no le salieron las cosas, es difícil la adptación, ojalá en este próximo torneo logren reivindicarse, el fútbol es de revanchas.



¿Qué opina del fichaje de Júnior Lacayo y John Suazo?

Son buenos jugadores, le van a aportar al club, son muy importantes, todo el torneo demostraron con Marathón que son importantes, marcaron diferencia en su equipo, los vamos a recibir con mucha alegría para que se sientan en casa.



¿Su mejor técnico?

Mi padre, él mira todos los partidos en Olimpia y Selección, luego me llama para señalarme los errores o aciertos, no se le pasa ningún detalle, mis hermanos, mi hijo y mi esposa también me corrigen, pero mi papá es muy importante en mi carrera.



¿Qué jugador le gustaría tener de compañero en Olimpia?

Ya tengo a mi hermano Wilson, en el futuro me gustaría que se incorporara Maynor Figueroa y Hendry Thomas, siempre los he admirado por lo que han hecho son buenas personas, muy humildes y trabajadoras, me gustaría disfrutar con ellos como lo hicimos en el Mundial de Sudáfrica.

El jugador del Olimpia se limpia de culpas en el proceso rumbo a Rusia-2018.

¿Cómo recibió las críticas por el cambio de camisa con Neymar en la Selección en los Olímpicos?

El deseo de todo futbolista es enfrentarse ante los mejores del mundo, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar contra Neymar, luego contra Messi; he tenido roce con jugadores importantes, he sido muy criticado por ese error y el cambio de camisa pero nunca bajé la cabeza, me dolió porque le fallé a los compañeros pero eso no me cambia, de los errores se aprende.



¿Se siente responsable por los errores en eliminatorias Rumbo al Mundial de Rusia?

No porque no juego solo, tuve algunos errores, he pedido disculpas a los compañeros y cuerpo técnico, pero no jugué solo contra 22 jugadores, todos fallamos, pero la revancha está, tengo mucho carácter por eso no me gusta ser protagonista en los medios siempre trato de mantenerme al margen, pero no soy responsable de que la Selección no haya clasificado a Rusia.



¿Qué técnico le gustaría para la H en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022?

Me gustaría que fuera Amado Guevara, aprendió bastante con el profesor Jorge Luis Pinto, tiene mucha jerarquía a nivel nacional e internacional, fue un gran jugador, la gente lo apoyaría mucho, todos los jugadores si les preguntan están con deseos de que Amado sea el técnico.



¿Qué sintió con la muerte de Juan Carlos García?

Lloré mucho cuando me enteré de su muerte, fuimos buenos compañeros y amigos en Olimpia y Selección, cuando fui a visitar a Wilson a Inglaterra estuve con Róger Espinoza, Maynor Figueroa y Antonio Valencia pero me quedé en la casa de Juan Carlos algunos días, su muerte no la supero.



¿Qué mensaje le envía a su familia?

Que nunca lo olviden que siempre seguirá vivo en nuestros corazones. En un tiempo me miraba viejo con Juan Carlos recordando nuestros tiempos de futbolista, lamentablemente se fue muy joven. La familia sabe que si necesitan algo y podemos ayudar con gusto lo haremos.

El defensor aseguró que seguirá jugando en el Olimpia.

¿Qué paso al final con el doping de Fifa, eso te afectó?

No porque no consumí nada, solo me puse unas gotas en los ojos, no sabía que estaba prohibida pero ya todo está aclarado, eso es parte del pasado. No me gusta refererime a ese tema porque fue un mal entendido.



FRASES

"Wilson es un jugador muy importante que le ha dado mucho al país, estuvo en la mejor liga del mundo como la Premier, lo que pasa es que la gente olvida las cosas muy rápido, en otros lados valoran a los jugadores menos en Honduras".



"Me gustaría que siguiera el profesor Nahúm Espinoza en Olimpia, le da identidad al equipo, si lo tenemos desde el inicio del torneo el club se verá diferente".



"Le he dado todo a Olimpia como todo futbolista hay altos y bajos, eso no me preocupa porque esos es normal".



"La gente me ha criticado mucho pero todo eso me hace más fuerte, no me caigo porque tengo el apoyo de toda mi familia, mi hijo, esposa y primos están conmigo en los momentos difíciles".