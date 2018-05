Diego Vázquez: "No ganamos nada, pero llegamos a dos finales"

Apenas unos días después de que Diego Vázquez perdiera su segunda final de manera consecutiva, esta vez contra Marathón, platicamos con una ligera tranquilidad sobre ese nuevo intento fallido de campeonizar y él, como siempre, sacó sus propias conclusiones.

Diego, normalmente perder una final es bastante complicado. ¿Cómo has estado en estos días?

Lógicamente es algo fuerte, pero estoy tranquilo, si bien no podés ocultar la calentura, cuando uno hace todo lo que está al alcance, que es nuestra obligación, se debe saber que esto tiene un porcentaje de azar.

El Yankel siempre es una cancha bastante complicada, antes del partido tuviste cuidado de todo eso y por lo tanto no es tan sorprendente que hayas perdido en ese estadio.

Perdimos por penales, en los 90 minutos estuvimos cerca, incluso con un hombre menos, estuvimos bien parados y fuimos flexibles sistemáticamente, creo que hicimos un gran partido con muy poco para reprochar, quizá la fortaleza mental a la hora de tirar los penales que los tuvimos a favor hasta el cuarto lanzamiento, de ahí obviamente que cambió la energía, pero son cosas que pasan, después de eso creo que hicimos un gran torneo, al igual que Marathón por supuesto.

Diego, las dos últimas finales las has perdido con todas las posibilidades de ganarlas, como por ejemplo esta última que te quedas con un hombre menos y las oportunidades mermaron.

Perdimos un hombre injustamente, porque no lo han dicho, lo quieren pasar por encima y no es un tema menor, que expulsen a Figueroa, que fue mal expulsado porque sacó la pelota limpiamente. Él no tiene culpa de que Lacayo sea pequeño y le toque el pecho por la inercia de la jugada, el fútbol es un deporte de contacto, si esa jugada la pasás en cualquier lado del mundo te van a decir que no es expulsión, a lo mucho amarilla.

¿Sentís que el árbitro influyó bastante en el triunfo de Marathón?

A vos qué te parece, en una final donde las ventajas son mínimas, incluso cuando no ganamos aquí ya había mucha cautela, como que no haber ganado aquí en Tegus determinaba algo, pero yo sabía que no, porque la experiencia que teníamos nos avalaba, pero no, que en el minuto 38 te expulsan a uno y jugar 70 minutos con uno menos es una ventaja más compleja la que se está dando.

¿Reprochaste a Figueroa? Aquí me estás diciendo que él no tuvo nada que ver y le estás quitando la responsabilidad.

Es que le quité la responsabilidad en un 100%.

Sí, pero se llevó atropelladamente al delantero.

¿Cómo viste vos que iba la pelota?

Iba con todo.

¿Entonces? Esa era una jugada limpia, él en ningún momento tuvo intención de golpearlo.

En los últimos cuatro partidos, los dos contra Olimpia y Marathón, Motagua no mostró el gran rendimiento que venía teniendo en los torneos regulares. ¿A qué se debió?

No te acepto eso, no comparto eso. Eliminamos a Olimpia, eso no es fácil, me imagino que tiene mérito dejar fuera a Olimpia por quinta vez consecutiva, son partidos cerrados al igual que la final, así que siempre demostramos el buen fútbol que veníamos arrastrando todo el torneo.

¿Siempre estuviste satisfecho hasta el último partido con tu estilo de juego?

Siempre, incluso se dijo por ahí que entramos en un bache, pero si veo todos los partidos que perdimos, que fueron unos cuantos, se mira claro que siempre fuimos superiores, por eso llegamos a la final y lo hicimos hasta la última instancia, incluso con uno menos, por eso estoy tranquilo.

El sistema de juego de tu equipo si bien era bueno, en los últimos partidos dejó de ser efectivo. ¿Vas a seguir con el Motagua?

Cómo me vas a decir que no fue efectivo si llegamos a la final, no me digás cosas que escuchas por ahí, yo quiero tu criterio.

Lo que pasa es que llegó un momento en que los equipos comenzaron a atacarte por los costados, Olimpia pretendió hacerlo, el Marathón también, pero a lo que yo voy es a lo siguiente: ¿Seguirás apostando siempre por ese mismo estilo?

Claro que sí, ese es mi estilo, siempre fue igual, pero aparte hicimos goles, el gol que le marcamos a Juticalpa por el medio y a Olimpia por los costados, es una triangulación espectacular, lo que pasa es que la gente habla, hay una estadística mundial, si te fijás, por cada 10 goles, cuatro son por los costados, tres de balón parado, dos por el centro y uno de penal, esa es la estadística, entonces la gente habla.

Siempre te has caracterizado por hacer llegar dos o tres jugadores por torneo. ¿Pasará eso en este?

Lo más probable.

¿Ya tenés más o menos en mente a quiénes pudieras llegar a traer?

No, hasta que no me reúna no me hago ilusiones, siempre miro jugadores, vamos a ver qué onda, pero no te puedo decir nada, no me he reunido, a ver qué pasa.

En este último año el Motagua no ha ganado absolutamente nada. ¿Sentís que es un fracaso o todo está bien?

No, no ganamos nada, pero llegamos a las dos finales, lo hicimos bien en la Concachampions por más que digan que se empató en México, decime quién iguala en México hoy en día, entonces todo ha sido muy positivo, porque no podés ganar siempre si llegaste a 7 de 8 finales y no sacan estadísticas, a ver que otro equipo ha hecho eso.

¿Te han dicho algo los dirigentes, ya hiciste el informe y diste explicación de por qué este equipo no ganó nada?

Porque aunque no parezca, no ganó nada.

¿Y qué podés explicar, que se lanzó un penal mal? ¿Cómo explicas eso? Si hasta Maradona falló penales, Messi también erró penales.

Ya perdiste tres finales contra los tres equipos grandes del país. ¿A qué se ha debido?

No me vengás con eso, preguntame algo serio, no me preguntés boludeces.

¿Pero a qué se ha debido eso?

Creés que no vale porque son equipos chicos, pero a quiénes eliminás para llegar a la final.

A los equipos grandes.

Cinco veces a Olimpia, a España una vez, a Marathón también, no digan boludeces porfa, con eso quieres demeritar nuestro trabajo, después van a decir que solo se ganó por un gol cuando debía ser por cinco, la verdad que eso no es periodismo.

¿Vos diste la orden de que tu equipo no bajara a recoger la medalla de segundo lugar?

Los muchachos se sintieron mal.

¿O fue por la frustración que no quisieron bajar?

No, solo que no quisimos bajar, además ya tengo una colección, tengo cuatro de esas medallas plateadas, no me gustan, pero no, nada que ver con no respetar al rival, al contrario, les damos todo el mérito de su esfuerzo.

Según tengo entendido vas a ir al Mundial. ¿Cuál es el objetivo, aprendizaje o afición?

De todo, voy a ir a los partidos que pueda, tenemos para ver los juegos de Argentina y a ver si podemos ver otros, pero en esto de fútbol siempre se aprende, quizá vaya a ver unos entrenamientos, el tiempo del aprendizaje nunca se termina.

¿Para cuándo tenés planeado empezar la próxima pretemporada?

Lo estamos planeando. Hay Copa Presidente, está el torneo local, la Concacaf League y no Concachampions, la gente tiende a confundir, vamos a tener un semestre bastante movidito.

¿Se te puede cuestionar por no darles bastante oportunidad a los jóvenes o estamos equivocados con eso?

Están equivocados, si vos ves yo dije que iba a sacar uno por año y se me fue, creo que he sacado más, no saquitos de té, que son jugadores a los que sacan a su suerte, los jóvenes se deben ganar la oportunidad, pero todos los años futbolísticos hemos sacado un jugador que será profesional, entonces si les damos oportunidad a los jóvenes, manejamos las reservas, pero como corresponde, ese puesto los jóvenes se lo deben ganar.

¿Cuál ha sido la clave de tu equipo para jugar siete finales de las últimas ocho?

No, hay mucho, no hay una sola fórmula, está el orden, la receptividad de los jugadores hacia el cuerpo técnico, el siempre querer más, siempre se deben tener unidas las tres patas que son los jugadores, los directivos y el cuerpo técnico, ese es mi paso a paso, tratar de tener los pies en la tierra y por eso hemos tenido éxito que es algo muy difícil de hacer.

La mayoría de las personas que conocen de fútbol en el país creen que tú pudieras ser buen entrenador de la Selección Nacional. ¿No te descartas?

Yo lo dije en su momento, eso no lo decido yo, si te aclaro que en cierto momento le dieron lugar a gente que ha tenido méritos, cuerpos técnicos conformados desde hace mucho tiempo y que demuestran con resultados que merecemos una oportunidad, de eso estoy seguro, en su tiempo se lo dieron a (Hernán) Medford y otra gente dentro del país, entonces no sé, de repente, no es ético hablar de uno mismo, eso lo dicen los demás. Pero tengo 21 años en este país, conozco bastante el fútbol hondureño que es algo positivo, estuve en equipos chicos y grandes, solamente no estuve en el Olimpia y Real España, jugué afuera también, entonces si traen a un técnico de afuera que no sea de los tops, no creo que el país esté en condiciones de traer un top, y va a tardar tres años en conocer el fútbol, solo mira lo que le pasó a Pinto y ojo que no solo yo, hay otros técnicos que tienen esa posibilidad, pero para mí, eso es algo importante, el conocer el fútbol hondureño que es muy difícil y vos que has estado lo sabés.

En Corto

Diego, algo peculiar en vos es la cábala. ¿Ya se acabaron o qué onda?

Ya se acabaron, ya no quiero hablar de eso, lo he dicho una infinidad de veces que ahora escuchar de eso me molesta, te vuelvo a repetir, el fútbol requiere de mucha fortaleza mental y tiene connotaciones psicológicas, si vos hacés determinado detalle que te hace cambiar de manera positiva a mí me gusta, pero no tiene nada que ver con la superstición, ya me he cansado de decirlo, pero bueno, hay un montón de gente que no sabe escuchar, yo no soy supersticioso, creo en Dios, soy católico apostólico romano, no supersticioso. Insisto, el fútbol tiene connotaciones psicológicas que te preparan para determinado evento, en eso sí creo.

¿Cerraste el torneo satisfecho con el rendimiento de tus jugadores extranjeros?

Con Johnny (Rougier) tuvimos un gran torneo, si le saco el porcentaje de goles a Estupiñán no estuvo mal y a German es difícil juzgarlo porque jugó muy poco, pero sí, rindieron bien, de repente no como un jugador monstruo, pero para tener uno de esos hay que pagar sumas que el país no está en condiciones de cancelar, entonces me debo acomodar a lo que hay.

¿Qué pensás del rival que les tocó en la Concacaf League?

En los papeles pareciera que fuera un equipo accesible, pero no lo es. Hoy en el fútbol todo es muy parejo. Hay mucha información en todos lados, seguramente van a ser dos partidos muy complejos para Motagua. Hay que trabajarlos de buena forma.

