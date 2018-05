Olimpia solicita a la Liga Nacional investigar contrato de John Paul Suazo

El Olimpia ya anunció como fichaje al defensor derecho John Paul Suazo y no está dispuesto a dejarlo ir luego que Marathón se haya pronunciado asegurando que el joven jugador tiene contrato por tres años más con ellos.

El vicepresidente albo Osman Madrid reveló que antes de lograr el acuerdo con Suazo, ellos investigaron en los registros de la Liga Nacional y corroboraron que no existía contrato con los verdes al finalizar el reciente torneo Clausura donde los esmeraldas se coronaron campeones.

"El Olimpia está tranquilo porque hicimos los pasos correspondientes y sabíamos que no había ningún contrato registrado en la Liga, nosotros hablamos con él durante 15 días y por eso ahora solicitamos que se resuelva de la mejor manera", explicó Osman Madrid en el programa Meridano Deportivo de radio Freedom.

Y agrega: "Nosotros hablamos con John Paul, nos dijo que no tenía contrato, confirmamos que no lo tenía y firmó con nosotros porque el Estatuto del Jugador nos avala para negociar y no lo quisimos hacer público antes por su compromiso con Marathón y por eso lo hicimos el domingo".

Osman Madrid adelanta que el departamento legal de los 'leones' está preparando el caso para llevarlo al Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) quien deberá investigar ambos contratos y decidir con quién jugará Suazo y si habrá castigo para el futbolista.

"Ya hablé con el presidente de la Liga, le mandamos una nota solicitando investigar el caso agotando los pasos correspondientes y el departamento legal del club está prepatando todo para discutir el tema con altura y que sea lo que la ley imponga y si es cierto que al jugador le apareció otro contrato".