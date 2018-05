Carlos De los Cobos: "Nunca me ofrecieron solo dirigir el juego ante Honduras"

Luego de que se confirmara que el técnico mexicano, Carlos de Los Cobos, se hará cargo nuevamente de la selección de El Salvador, el azteca conversó con El Gráfico de el país centroamericano y mostró su felicidad por regresar.

"Estoy contento por esta posibilidad que se me presenta. No soy adulador pero quiero mucho a El Salvador, me identifico con su gente y eso provoca en mí una ilusión y una responsabilidad de volver a la Selecta, gracias a Dios se presenta esa posibilidad y confirmo mi regreso", mencionó el estratega.

El Salvador estaba sin técnico para el juego ante Honduras, algo que fue comentado por el mexicano, que contó cómo se dio el contacto para llegar nuevamente a dirigir la "Selecta".

"Me buscó el señor (Hugo) Carrillo y me explicó la problemática que existe en torno al juego ante Honduras el 2 de junio y lógicamente me llamó para preguntarme si me interesaba liderar un proyecto a largo plazo y le dije que me encantaría" subrayó. "Ya había tenido pláticas con el señor Carrillo días antes y hablamos que necesitábamos tiempo para tener cosas buenas", mencionó De Los Cobos.

Sobre su contrato detalló que le ofrecieron un contrato a mediano o largo plazo que será firmado el próximo lunes.