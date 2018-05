Natalie Weber: “Veo películas XXX con mi marido y tengo fantasías sexuales con Beckham”

Natalie Weber, esposa del futbolista argentino Mauro Zárate, ex delantero de la Lazio, Fiorentina, West Ham y Al Sadd y actualmente en el Vélez Sarsfield, sorprendió al mundo con sus explosivas declaraciones acerca de su fantasías sexuales con David Beckham y la afición de ambos en ver películas XXX para "mantener viva su pasión".

Weber, una preciosa modelo argentina y casada desde el 2011 con Zárate, salió al paso para dar estas declaraciones luego de los rumores de una posible ruptura con el jugador internacional.

“Mauro y yo estamos muy compenetrados. No es cierto que él me ponga palos entre las ruedas, me dejar desfilar sin problemas porque me quiere ver feliz”, afirmó tras publicaciones en Argentina donde aseguraban problemas por el trabajo de Natalie.

“Ahora con el regreso a Argentina he querido volver a trabajar como modelo. ¿Si es celoso? Él lo lleva bien, se controla. Está acostumbrado al hecho de que a mí me manden mensajes (otros hombres). También yo estoy celosa porque a él escriben (otras mujeres) mensajes en el mismo tono. Para los dos sabemos qué hacer. Mauro me manda mensajes ‘picantes’ para mantener vivo el fuego de la relación de pareja”, afirmó.

Sin embargo Weber sorprendió cuando le preguntaron si tenías fantasías con otros futbolistas y ella no dudó en revelarlo.

“Lo digo sin problemas, tengo fantasías sexuales con David Beckham. Mauro lo sabe... y me dice que Beckham está cañón. Me da permiso para acostarme con él. Y yo a Mauro le doy permiso para acostarse con Celeste Cid, la chica más hermosa de Argentina. Pero todo es fantasía”, confesó.

Además la bella modelo argentina también confesó que ambos ven películas para adultos para mantener vivo su amor.

“Con Mauro vemos películas porno juntos, es motivador. Mi lugar favorito para practicar sexo es la ducha”