La celebración al estilo costarricense de Zidane tras ganar la Champions en Kiev

Luego de finalizado el partido del Real Madrid ante el Liverpool por la final de la Champions League, Zinedine Zidane, habló con los medios de comunicación y destacó una reacción donde hubo una frase muy conocida por Keylor Navas.



La emoción por haber conseguido la Champions hizo que Zidane externara su sentimiento de diferentes maneras y el particular "pura vida" de los ticos también estuvo entre sus frases.'



"Esto es el Real Madrid. No tenemos palabras. Estamos aquí para vivir esto, que es pura vida como dicen los jugadores. Están haciendo historia, hay que aprovechar el momento. Vivimos para estas emociones y no te puedo decir lo que tenemos dentro. Es muy bonito", dijo Zidane a Real Madrid TV.



REAL MADRID CAMPEON DE LA CHAMPIONS LEAGUE



Al igual que Zidane, el costarricense Keylor Navas cuenta con tres Champions League ganadas, algo que queda marcado en la historia del equipo merengue.



El "pura vida" de los ticos ha sido llevado al camerino del Real Madrid y quedó muy claro con las declaraciones de Zidane.