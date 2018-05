Nahún Espinoza anuncia bajas en Olimpia y confirma que van por Leverón

El entrenador del Olimpia, Nahún Espinoza, quien fue confirmado al mando del equipo para el Apertura 2018, confirmó esta noche que regresa al equipo Elmer Güity quien estaba a préstamo con el Juticalpa y no van a seguir los extranjeros, Luis Ovalle, Nicolás el Grecco y Jaime Córdoba. Además confirma que van por otro jugador del Marathón.

El timonel confirmó que sí están negociando el fichaje del defensor central Jhonny Leverón quien llegará a ocupar el puesto dejado por Del Grecco. Esperan fichar un delantero nacional de referencia pero no reveló el nombre y un portero nacional.

OFICIAL: ASÍ FUE LA RENOVACIÓN DE ESPINOZA POR OLIMPIA

CONTRATO: “Hablamos con Osman Madrid y Rafael Villeda y arreglamos la parte económica. Ya habpia dicho que aquí iba a terminar mi carrera y así será, pueden ser seis meses y Olimpia es la única causa por la que yo dirijo a nivel de Liga Nacional”, dijo a HRN.

FICHAJES: “El tema es complicado por muchas razones porque puede ser que cuente con un jugador y que tenga contrato en vigor con otro club, ya hemos hablado con Osman de nombres que están en la palestra. La primera opciones buscar en el mercado nacional o que están fuera del país y que son catrachos y ver qué tipo de extranjeros vendrían”.

EXTRANJEROS: “Olimpia trajo zagueros extranjeros que vinieron y no pudieron hacer las cosas bien, estamos buscando un extremo derecho, estamos buscando algo que vaya de acuerdo a lo económico para buscar armar un equipo. El tema es no sobrepoblar algunos puestos. Estamos viendo que jugadores tienen contrato, los que van a seguir y tenemos que tomar medidas con prudencia”.

JHONNY LEVERÓN: “No he tenido comunicación con el jugador pero es alguien que es buena opción, es un futbolista que domina bien su perfil, tiene experiencia, acaba de ser campeón con Marathón y sí se puede contratar, vamos a ver si le hacemos una oferta”.

PORTERO: “La portería es un tema que hable con Osman Madrid, es un tema delicado que no se puede poblar con un extranjero, vamos a ver si se toma una decisión prudente. Hay buenos jugadores pero este es un campeonato que Olimpia tiene que ir a ganar decididamente”

NO SIGUEN: “Los extranjeros la directiva lo tiene claro, lo que si digo que los que tienen que seguir es que quiera estar en Olimpia, cómodos como siempre ha sucedido. Si no creen que es así es un problema, Olimpia tiene que generar un sentido de pertenencia, aquí no se puede tener a nadie a la fuerza”

FICHAJES: “Hay sobre abundancia en la delantera, ya buscamos a uno reconocido pero no voy a dar el nombre, pero vamos a ver el tema Carlo Costly porque quiero arrancar con todo el plantel desde el primer día. Lo máximo que tenemos que tener en el plantel son cinco delanteros y un plantel de 26 jugadores. A Junior Lacayo lo quiero usar de extremo, es un jugador con buen potencial y viene motivado”.

LUIS OVALLE: Lo más probable que no sigue, las tres plazas de extranjeras las vamos a dejar abiertas, vamos a buscar un volante que maneje el balón parado, que sea determinante en la valoración de juego porque para Olimpia ha sido difícil. De entrada te digo que los tres extranjeros prácticamente no siguen"

PRETEMPORADA: “La prioridad es la parte económica, vamos a jugar en Nueva York y Washington, no se los rivales, pero vamos a comenzar dentro del 15 o 20 de junio”.

VUELVE A CASA: “Regresa Elmer Guity, si se contrata a Jhonny Leverón vamos a tener dos centrales izquierdos buenos con Alvarado, vamos a darle espacio a Axel Gómez y tengo cuatro buenos laterales izquierdos”.