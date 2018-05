Afirman que Dua Lipa y Asensio pasaron la noche juntos tras la final de la Champions

La final de la Champions League disputada en el estadio Olímpico de Kiev sigue dando de qué hablar, pero en esta ocasión nada tiene que ver con el tema futbolístico.

Dua Lipa se robó el show antes del partido con su espectáculo musical y ahora ha salido a la luz una noticia que ya está dando de qué hablar. Se trata de un romance entra la británica y un crack del Real Madrid.

Según informa la CNN Turquía, Marco Asensio conoció a Dua Lipa y afirman que han pasado la noche juntos tras el partido, que terminó con la fiesta blanca.

Los reportes apuntan a que hubo un flechazo entre Dua (22 años) y Marco (22), por lo que decidieron celebrar juntos la copa.

Durante el 2006, Marco mantuvo un romance durante varios meses con la modelo e influencer Marina Muntaner.

Pos su parte, Dua Lipa fue noticia en enero por haber roto sus propias reglas (citando su gran hit New Rules) cuando terminó su noviazgo de 5 meses con el músico Paul Klein para volver con su ex, Isaac Carew, pero no se confirmó.