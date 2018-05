Júnior Lacayo: "Olimpia me sirvió de inspiración para salir campeón"

El delantero Júnior Alberto Lacayo confiesa que la tentadora oferta de Olimpia en la etapa final del torneo Clausura le sirvió de inspiración para anotar goles con Marathón y lograr un título de campeón por primera vez en seis años de carrera profesional.

Lacayo firmó por tres años con el representativo albo con opción a compra y la posibilidad de transferirlo al extranjero. El diminuto atacante está consciente de que deberá transpirar el uniforme para apoderarse de un pedazo de grama en el once titular de Nahúm Espinoza, tomando en cuenta la cantidad de delanteros que hay en el club blanco.

También opina del sufrimiento en el Victoria, donde lo responsabilizaron por el descenso y el enorme cariño por el técnico Héctor Vargas, al que considera su segundo padre porque lo hizo debutar en el máximo circuito.

¿Qué sintió cuando le informaron que Olimpia quería contratarlo?

Me sentí muy contento, la verdad es que estando en Marathón me dijeron que me querían contratar en Olimpia, que estaban viendo mis partidos, eso me motivó mucho para meter goles, el interés de Olimpia me sirvió de inspiración para salir campeón con Marathón, le agradezco al profesor Héctor Vargas porque me dio mucha confianza.

¿Le informó al profesor Vargas y al presidente Orinson Amaya que Olimpia lo pretendía?

No, porque no sabía nada, esto se concretó en los partidos finales, pero ellos entienden que un futbolista debe estar donde le va mejor porque es una carrera corta y hay que aprovechar las oportunidades.

¿Qué cruzó por su mente al momento de firmar contrato con el Viejo León?

Que era la oportunidad para consolidarme como futbolista profesional, pensé que la vida me estaba dando el chance de triunfar en el equipo más popular del país donde todo jugador quiere estar. Ya en el Olimpia puedo llegar a la Selección y salir al extranjero.

¿En algún momento cruzó por su mente que podría jugar en el Albo?

No, la verdad que no, pero el fútbol es así, es de oportunidades, estoy agradecido con Marathón porque me dio la oportunidad de jugar en el país después de mi paso por el Tampico de México, me esforcé al máximo para que Olimpia se fijara en mi trabajo.

¿Está consciente de que la presión es doble porque Olimpia suma dos años sin ganar títulos de liga?

Sí, muy consciente de eso, aunque no prometo ganar un título porque no juego solo, lo que prometo es mucha entrega y sacrificio para aportar mi granito de arena a una institución tan grande.

¿Tendrá que transpirar todo el uniforme para ganarse la titularidad ante delanteros de mayor experiencia?

Sí, está Diego Reyes, Rony Martínez y otros de mucha calidad, pero voy allá a luchar para pelear un puesto, voy a trabajar duro como lo hice en Marathón para ganarme el puesto en Olimpia, voy a acoplarme a la idea de juego para hacerles sombra.

¿Cree que el fútbol tiene revancha?

Sí, porque en Victoria sufrí mucho, no me pagaron, me culpaban por el descenso porque venía de jugar de México, el proceso de mi carrera ha sido difícil, pero ahora tengo la revancha, salí campeón con Marathón y me gustaría repetir en Olimpia.

¿Qué le dice a la gente que los responsabilizó del descenso de Victoria?

Que nunca jugué solo, éramos un grupo de futbolistas, el problema es que Victoria no estaba formado cuando llegué de México, ya no estaban los jugadores de antes, desarmaron el equipo y contrataron otros que no llenaron las expectativas y por eso perdió la categoría.

¿Sigue considerando a Héctor Vargas como su segundo padre?

Sí, el profesor me hizo debutar, conoce mi estilo de juego, sabe ubicarme en la cancha y me da mucha confianza, es un señor muy tranquilo, lo considero como mi segundo padre, siempre voy a pedirle consejos aún estando en Olimpia, él estuvo como técnico y sabe cómo se manejan las cosas en el club.

¿Fue tentadora la oferta de Olimpia que lo hizo salir de Marathón?

Sí, fue mejor, voy a ganar tres veces más que en Marathón, recuerdo que cuando llegué de México ningún equipo me quería, solo el profesor Vargas y Marathón me abrieron las puertas. Me voy contento de Marathón porque ambos nos dimos muchas cosas.

¿En qué invertirá su dinero?

Voy a comprar mi casa, ya terminé de pagar la de mi mamá, ahora voy por la mía si Dios lo permite.

¿Se perderá la Concachampions?

Sí, pero Olimpia también es un equipo grande que pelea de todo, en tres años podremos ganar muchas cosas, creo que lo mejor está por venir en mi carrera.

Lo dijo Lacayo:

"Voy a esforzarme al máximo porque no quiero defraudar a la gente que confía en mi trabajo”.

"Comencé jugando en las calles de tierra de mi barrio y ahora Dios me está recompensando porque voy a jugar donde todo futbolista quiere estar”.

"Quiero triunfar por mi familia, venimos de muy abajo, pero nunca perdemos la humildad, eso me aconseja mi mamá y hermanas”.

DATOS

1. Empezó jugando en las categorías inferiores de Victoria a los 14 años, durante su estancia marcó más de 149 goles en las fuerzas básicas.

22 Años de edad tiene Lacayo. Nació el 19 de agosto de 1995 en La Ceiba. Debutó en Liga Nacional en 2012.