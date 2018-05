Abufele: "Esperamos que Marathón ahora tome decisiones como equipo grande"

En la próxima Asamblea de Liga Nacional de Honduras una de las mociones a discutir será la propuesta por el Vida de No Descenso. Fuad Abufele, presidente del Real España, habló de ello y su mensaje fue directo para el vecino, Marathón.

"No dañemos al fútbol señores, no es el momento para eso. No nos arropemos bajo esa idea. Ya esperamos que Marathón ahora siendo campeón cambie de estrategia, cambie de situación y tome decisiones como grande, que no se arrope a decisiones pequeñas", inició contando en entrevista a Televicentro.

¿Por qué habla de Marathón, si la propuesta el del Vida?, Se le consultó a Fuad y continuó: "Porque Marathón siempre se alinea con los equipos pequeños que van en contra de las disiciones que modernizan el fútbol de Honduras. Espero que pensemos en el deporte hondureño, que no se una con nadie porque el no descenso en grave y letal para el espectáculo. La gente quiere ver buen fútbol y al no tener descenso los equipos no van a traer refuerzos, van a recurrir a juveniles y allí es donde no habrá espectáculo en Liga Nacional".

Abufele habló también destacó que el actual formato de Liga que permite que de 10 clubes avancen 6 se cambie. Propone que solo permita que se clasifiquen los primeros cuatro y cuando la Liga amplíe a 12 equipos se analice jugar un solo torneo anual.

"Es importante, que solo clasifiquen cuatro. Por ahora mantener los dos campeonatos, ya luego cuando se incorporen los 12 que se requieren en 2022 pensar en un solo campeonato", cerró.