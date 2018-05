Albert Martin de Vidales: "Adiós al entrenador que creyó en el Choco"

Albert Martin de Vidales

Finalmente se ha hecho oficial lo que desde hace unos días era un secreto a voces. Pablo Machín, el entrenador-milagro del Girona, deja el equipo catalán para entrenar al potente Sevilla, sin duda un equipo de categoría superior y un auténtico reto para su carrera.

De esta manera, el Choco Lozano pierde uno de sus grandes apoyos en el club, ya que el entrenador soriano fue quien apostó por él en el pasado mercado de invierno como refuerzo para dar descanso a unos sobrecargados de minutos Portu y Stuani.

Permitanme una maldad. Después de conseguir el logro de situar al Girona en la décima posición en la temporada de debut del club en la Primera División Española y por lo que hemos escuchado al propio entrenador en los últimos días -un hombre honesto y que siempre habla claro-, si el Girona realmente lo hubiera querido Machín continuaría en el club. Concretamente, si el Manchester City, dueño accionarial del Girona, lo hubiera querido.

Parece ser que no ha habido mucho interés por parte del club inglés en que se superaran las diferencias económicas existentes, algo que desde la óptica británica se entiende debido a que el estilo de juego de Machín no tiene nada que ver con el que Guardiola quiere imponer en el club y en todos sus “filiales”, y además el técnico soriano no concedió demasiadas oportunidades a los jugadores cedidos por el City, exceptuando a Maffeo.

En todo caso, volvamos al Choco. El adiós de Machín es una mala noticia para él porque el entrenador soriano siempre demostró su confianza en el futbolista hondureño, pese a que este no siempre le respondió en el campo.

Aunque en algunas ocasiones Lozano demostró falta de adaptación al esquema de juego y cierta falta de precisión en sus acciones, Machín siempre le fue dando minutos -aunque pocos, como al resto de suplentes por otra parte- y en ocasiones le concedió la titularidad.

En la entrevista que le hice para Diario Deportivo Diez poco después de la llegada del Choco al club, me dijo muy claramente que esperaba grandes cosas de Lozano cuando este se adaptara al sistema.

Esas grandes cosas no han llegado, pero todo parecía indicar que el curso siguiente, al empezar la liga desde el inicio, el delantero catracho podría ofrecer su mejor versión.

En cuanto al posible sustituto de Machín, de momento se barajan dos nombres, Domènec Torrent, segundo entrenador de Guardiola en el City y conocedor del club, al que ya entrenó hace unos años, y Mikel Arteta, también asistente en el club inglés.

Se trata de dos entrenadores amantes del juego combinativo y partidarios de delanteros con más velocidad y menos corpulencia que el Choco, mientras que Machín era más partidario del juego directo y el aprovechamiento del rechaze, algo que sin duda entra más en el catálogo de virtudes de Lozano.

En todo caso, considero que todo dependerá del factor al que hice referencia anteriormente, la importancia de empezar la temporada con el grupo, con medio año de experiencia en el equipo y con unos compañeros a los que ya conoce. Por muchos cambios que haya, la posibilidad de ser importante en el equipo sigue estando en sus manos.

Para acabar, una pregunta inocente. En la entrevista de hace unos meses, Machín me confesó que habían seguido a Albert Elis para ficharle y que la modesta capacidad económica del Girona impidió la operación, pero que el delantero catracho le gusta mucho.

Ahora que en entrenador soriano va a dirigir a un equipo importante con mayor solvencia, podríamos ver a Elis en España? Veremos...