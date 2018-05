Elías Burbara: "Probable tengan un bombazo, vamos a tratar de hacerlo"

La continuidad de su técnico Martín “Tato” García, la renovación de su buque insignia Edder “Camello” Delgado y el fichaje de dos o tres futbolistas, entre los cuales uno sería extranjero, fueron el punto central de la entrevista con el presidente de Real España Elías Burbara.

FICHAJES: Marathón blinda a su joya y anuncia fichaje; Olimpia va por “Camello”

El jerarca catedrático maneja que “la planificación está para que el 25 de junio arranque la pretemporada, estamos en la recta final de los preparativos, hay muchas sorpresas en la parte deportiva y de mercadeo, y sin duda con la expectativa de la Liga de Concacaf”, comenzó manifestando a DIEZ.

Garantiza que su escuadra no está enloquecida por fichar: “Todo depende de las bajas o altas que podamos conseguir, el equipo no necesita mucho refuerzo, si aseguramos las renovaciones que estamos buscando, más dos o tres refuerzos que vamos a ocupar; no queremos tocar el equipo, tenemos una buena base”, mencionó.

En relación a quienes serán los fichajes para el Apertura, Burbara indicó que “todos esos detalles están en las manos del cuerpo técnico, Tato regresa el 9 (de junio) al país y vamos a tratar de definir los detalles para darle oportunidad a los jóvenes en nuestro equipo y que otros tengan una experiencia afuera”.

Consultado sobre la tortuosa renovación de Edder “Camello” Delgado, su capitán, Elías expuso que “seguimos en negociaciones, realmente no estamos tan lejos, la situación económica del fútbol de Honduras no es para estar tirando la casa por la ventana, pero sí confiamos que con Edder vamos a llegar a un acuerdo feliz y va a continuar con el equipo”, anticipó.

A ello añadió su valoración sobre la marcha de Wilfredo Barahona y la continuidad de Odis Borjas. Deja en claro que “son decisiones que se toman en conjunto -entre cuerpo técnico y directiva-, no quisiera hablar de alguien que no está en la institución, pero Odis tuvo un torneo con mucha participación y el desempeño que tuvo fue bueno”.

Sueña con el triplete y afirma al “Tato”

Elías Burbara es un directivo con objetivos y deja de manifiesto que “vamos a pelear por los tres títulos: Copa Presidente, Liga de Concacaf y Liga Nacional. Esa es la meta y esperamos darle a nuestra afición alguna alegría”.

Recientemente se habló del nombre de Martín “Tato” García en el mítico Peñarol de su país, a lo que Burbara comentó que “es lo mismo que pasa en todos lados cuando un jugador es ídolo de una institución, periodistas y aficionados lo piden”.

El cetro obtenido hace algunos días por su vecino Marathón no lo inquieta: “Contento por la ciudad, que pudo celebrar dos veces seguidas, pero realmente nuestro enfoque va más allá de lo que pueda pasar en nuestra institución y vamos a hacer todo lo posible para que en este nuevo torneo vuelva a celebrar San Pedro Sula, pero de amarillo y negro”.

Lo dijo:

"Hay muchas variables sobre la mesa, estamos tratando de llegar a un acuerdo con un delantero y preferimos buscar a alguien del medio local”.

¿Habrá Bombazo?

"Probable tengan uno (sus aficionados), pero no es nada seguro, vamos a tratar de hacerlo, sino nos vamos a resguardar”.

Burbara sobre Concacaf: “Nadie se quiere perder ese duelo con el Tauro”

Elías Burbara afirma que con la mira en la Liga de Concacaf “las expectativas son altas, jugadores y cuerpo técnico están emocionados, nadie se quiere perder ese duelo con el Tauro”.

Eso sí, cree que “en el sorteo nos tocó la mala fortuna de arrancar con el Tauro, un rival peligroso y fuerte, si logramos salir de ahí podemos llegar lejos en el torneo y esperando que podamos obtener la gloria”, expresó.