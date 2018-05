Nahún Espinoza: "Le dije a Osman que a Jerry Bengtson lo quiero en Olimpia"

El técnico del Nahún Espinoza confirmó este martes que solicitó a la dirigencia el fichaje del delantero Jerry Bengtson quien terminó contrato con el Saprissa de Costa Rica.

"La prioridad mía son los jugadores nacionales. Le dije a Osman Madrid que a Jerry Bengtson lo quiero en Olimpia. Después podemos seguir hablando, pero en este momento no sería prudente dar nombres", inició contando en entrevista a Fútbol a Fondo.

Nahún fue ratificado este lunes en el banquillo del albo y contó se sentará con la dirigencia para tener un panorama más amplio de la plantilla que busca formar para el próximo torneo.

"Hay que ver los contratos y el tema futbolístico para hacer un diagnóstico. De entrada les dije que había que contratar, no ponerse locos, sino ser específico. Se ha contratado tres centrales extranjeros en los últimos años y no han rendido. No han pegado", agregó.

Interés en Leverón y confirma dos altas

Nahún Espinoza confirmó que hay interés en el defensor central Johnny Leverón, quien acaba de coronarse campeón con Marathón.

"Sí, estoy interesado en él. Pero lo principal es el delantero central. Hay que ver si Carlo (Costly) quiere seguir".

Además, confirmó dos altas. "Mayron Flores y Elmer Güity regresan, los he seguido en Juticalpa y quiero contar con ellos".

Lo dijo:

La continuidad de los Extranjeros:

"Fue algo que dije muy personal, pero hay que ver contratos y cláusulas, la posición del jugador y de la directiva. Para mí los extranjeros deben ser superiores a la media hondureña".

Sobre Luis Ovalle:

"No es que no quedé conforme, defendiendo el mejor, pero atacando no.

Johnn Leverón:

Estoy interesado en él, pero también en Elvin Casildo, Dabirson Castillo. Jonathan Paz, Johnny Leverón. Centrales tenemos varios".

Óscar Salas y Bryan Moya:

"No he hablado con ningún jugador de los que terminaron contrato. Hay algo fundamental, que quieran estar en Olimpia. No quiero jugadores que no se identifiquen con el equipo, si no lo hacen que se vayan. Si un jugador no está comprometido, no lo quiero".

John Paul Suazo y Júnior Lacayo:

"Ya estaban en proceso y que bien que fueron fichados. Kevin (Álvarez) necesita competencia. Lacayo hay que averiguar qué es, si delantero centro o extremo, hay que verlo. El período de adaptación, si lo hacen pueden ser jugadores importantes. Son buenos, vienen de ser campeones".