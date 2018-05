Nahún Espinoza: "El fútbol de Honduras retrocedió y ahora es burocrático"

Nahún Espinoza, técnico del Olimpia, criticó el actual formato de Liga Nacional de Honduras y explicó que en lugar de conseguir avances en el balompié nacional lo ha retrocedido.

"No me gusta el formato del fútbol de Honduras. No me gusta que un jugador gane solo 8 meses al año, que un técnico solo cobre ocho o nueve. Quiero que el fútbol hondureño avance y para eso se les debe pagar 12 meses al año", contó en entrevista al programa Fútbol a Fondo.

Recomienda volver al formato de cuatro clasificados

En cuanto al formato de competencia, Nahún recomienda volver al utilizado en los 90 y que hoy está vigente en Costa Rica.

"Somos muy folclóricos, le andamos cinco patas al gato. Hay que hacer el torneo más sencillo. Yo lo jugaría a cuatro, el primer lugar va a la final y los cuatro a cuadrangular uno contra todos, así como Costa Rica. Ese formato lo tuvimos, lo viví y me encantaba, los cuatro mejores del país enfrentándose.

Nahún desaprobó la moción de "No descenso" que se analizará en la próxima Asamblea de Liga Nacional. "Debe haber descenso", sentenció.

Jugadores hondureños en ligas burocráticas de Estados Unidos

Olimpia disputará en Houston un amistoso contra el Alianza de El Salvador el 15 de junio y Nahún explicó que los jugadores se marcharon de vacaciones con un plan de trabajo a seguir pensando en este compromiso.

"Estamos desfasados, los jugadores van a tener tres o cuatro semanas de no jugar. Hay que reunirnos e ir a jugar, este miércoles se decidirá la fecha. Todos tenían un plan del preparador físico por este compromiso. Algunos jugadores no tienen visa".

Y aprovechó para contar un fenómeno que está ocurriendo con los jugadores de Liga Nacional que aprovechan el parón para viajar a suelo norteamericano y jugar a nivel burocrático para agenciarse ingresos extras.

"Les cuento lo que está pasando, los que tienen visa se están marchando a Estados Unidos y lo que va a pasar es que se las van a cancelar. No hablo de jugadores del Olimpia, hablo de futbolistas otros equipos de liga porque hay cuatro meses que no ganan salario. El fútbol de Honduras retrocedió y ahora es burocrático. Ocho meses de profesional y cuatro de burocrático".

"Para mejorar los dirigentes deben pensar, le digo a Roque (Pascua), a Selim( Canahuati), a los dirigentes de Liga y la Federación que el fútbol de Honduras debe avanzar, nos hemos quedado con decisiones mal tomadas que no tienen nada que ver con el fútbol profesional. Acabamos de ver la Champions con espectáculo completo".

El técnico del Olimpia recomienda a las autoridades diseñar un plan de mercadeo para mejorar.

"Entendemos que los clubes no tienen ingresos, pero los dirigentes deben ver como mercadean el fútbol y como lo hacen profesional, pero hemos retrocedido. ¿Cuántos equipos quedaron fuera en el mes de abril? No les pagaron mayo, junio y julio. ¿Y sus familias?. Esto es el fútbol de Honduras y queremos ir al Mundial con jugadores que disputan 40 partidos al año contra otros que juegan 70", cerró.

Lo dijo:

"¿Quieren mejorar el fútbol de Honduras? Vayamos a la base. Identificar el talento y posición"

"Un defensa central no lo necesito habilidoso, que sepa interceptar, cabecear, marcar y salir jugando. Tener misión periférica en largo y corto".