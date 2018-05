Héctor Vargas: “No vamos a hipotecar el club por retener un jugador”

Héctor Vargas, entrenador del flamante campeón de la Liga Nacional, le cuenta a DIEZ en una amplia entrevista, la reestructuración del equipo y habla de la salida de sus jugadores claves. Revela la vuelta del zaguero uruguayo Caue Fernandes y el fichaje de Marlon “Machuca” Ramírez.

Vargas además dice que le gustaría enfrentar a un equipo de la MLS en la Champions de Concacaf porque siempre le va bien. El argentino afirma que Bryan “Canguro” Martínez gana el 10% de lo que ingresaba Wilmer Fuentes. Le dice adiós a John Paul Suazo y Lacayo que jugarán con Olimpia.

Leer: LOS FICHAJES QUE HA SUMADO MARATHÓN Y OTROS EQUIPOS

¿Después del éxito en el pasado trabajo, cómo va la planificación para el siguiente torneo?

Bien. Estamos en comunicación permanente con Rolin Peña por el tema de los futbolistas que se van como los que podemos traer, como el caso de los que no habían renovado contrato. En Marathón le dedicaba mucho tiempo a la posibilidad de salir campeón y había mucho jugador sin contrato que tuvo que renovarse y tomar decisiones drásticas con algunos jugadores porque Marathón no puede rechazar su dinero y por eso estamos viendo bien si podemos repetir lo que pasó en el torneo pasado.

¿Qué tanto pierde Marathón con la salida de jugadores como Wilmer Fuentes, Lacayo y Jhon Paul Suazo?

Todos tienen recambio. El caso puntual es el de Júnior Lacayo que es el que más ha rendido y Paul Suazo que eran un poco más que los demás. Por eso estamos buscando refuerzos como “El Machuca” Ramírez u otra posibilidad de otro jugador como Carlos Róchez que ya se incorporó a la institución y puede ocupar el puesto de John Paul Suazo, igual a Barrios puede ser lateral. En el caso de Wilmer Fuentes fue un jugador que no ha tenido participación y en mi caso que yo tomé la decisión, es un futbolista muy caro para Marathón y le dejó poco rédito al equipo, solo jugó dos partidos en un año y no fue tenido en cuenta porque la actitud de él no me gustaba, no era el que dejaba todo por el equipo, estaba muy cómodo y por eso tomo la determinación de que saliera del equipo.

¿La decisión entonces es porque tuvo problemas con usted?

No, bajo rendimiento, yo no tuve problemas con ningún futbolista porque el tema es que rinda bien. Vino Bryan “Canguro” Martínez, un futbolista que disputó más de 30 partidos y gana el 10% de lo que ganaba él y no podemos tener un futbolista que gane bien y que no le dedique el tiempo que lo necesita el equipo.

Leer: WILMER FUENTES LE RESPONDE A HÉCTOR VARGAS

¿Cómo está el tema de Jonh Paul Suazo que ya Olimpia lo anunció?

No sé la parte administrativa, si él se queda va a jugar y si se va está bien. A mí ya me pasó el torneo pasado que no renovó Caue Fernandes y el portero José Calderón que es de la Selección de Panamá, arrancamos el torneo con Leverón y Yustin Arboleda lesionado y Cristian Cálix haciendo prueba en España e hicimos más puntos que el anterior. Creo que hay que darle mérito al cuerpo técnico de experiencia que tiene Marathón como Jorge Pineda, Luis Ayala, el caso mío y de Víctor Coello que ya tenemos recorrido que manejamos las situaciones donde potenciamos los jugadores y los resultados están a la vista.

¿Qué le hace falta a Marathón para defender el torneo en el Apertura?

Tiene la necesidad que la gente va a pedir que se mantenga el rendimiento, es un equipo que tiene el presupuesto más bajo de los cuatro grandes, así como lo hice en el pasado que no tenga muchas bajas en rendimiento. En la campaña pasada fuimos campeones de las dos vueltas, campeones, todo pensando en mantener ese perfil. Lo vamos a intentar hacer de nuevo sin lamentar por los que se van y apoyar a la gente que viene para que el equipo funcione de la mejor manera.

¿Considera que Marathón estará a la altura para competir en la Champions de Concacaf?

Yo creo que no, no porque lo diga Héctor Vargas, eso lo dice el mismo don Rafael Ferrari y creo que no está equivocado. Sin contratar dos futbolistas caros para jugar dos partidos contra equipos mexicanos o equipos de la MLS, va ser muy difícil que Marathón obtenga esa inversión, tenemos que seguir mejorando. Si agarramos una generación de futbolistas buenos y un par de refuerzos vamos a competir pero así como estamos para competir en Marathón a nivel de Concacaf está muy lejos.

¿Qué equipos le gustaría enfrentar ya sea de México o la MLS?

A mí me va muy bien contra los equipos de la MLS, Olimpia tenía 13 partidos que no le ganaba a equipos de la MLS y nosotros tuvimos la suerte de ganarle al Portland, Vancouver y el Seattle Sounders. Realmente me ha ido bien contra equipos de la MLS, ojalá que nos toque con uno y que no sea el Toronto que es un equipazo que tiene jugadorazos como Giovinco pero no sabemos qué equipo nos puede tocar.

A Toronto es el que no quiere…

Ese es el que no quiero, el resto podríamos competirle igual, pero está muy por abajo del Toronto que es el campeón actual.

¿Hablando de fichajes, qué jugadores pretende llevar al equipo?

Ya se concretó lo de Carlos Róchez, estaba también la posibilidad de que Jairo Róchez también se integre al equipo pero no se concretó, ahora vamos a ver los que aparecen, si se puede traer un extranjero en el caso de que Leverón no siga y se puede dar la vuelta de Caue Fernandes al equipo.

¿Por qué un fichaje como el delantero Carlos Róchez?

Es un jugador que yo lo tuve en el Victoria con 16 años y me parece que evolucionó en la Pedagógica y lo puedo pulir para ser un futbolista interesante.

¿Buscará retener a Jhonny Leverón?

La idea está en ofrecerle un dinero más de lo que estaba ganando pero tampoco vamos a hipotecar el club por retener a un futbolista. Si Jhonny no se quiere quedar, digo entre comillas porque el jugador debe buscar el bienestar económico, vamos a buscar otro jugador así como cuando se fue Caue Fernandes que puede regresar y formar una buena dupla con Bryan Jhonson.

¿Algunos equipos habla de que se elimine el descenso en la Liga, usted qué piensa?

Eso no está bueno porque el no descenso es no competir y no hay inversión para luchar por el primer lugar y pierde seriedad el campeonato. Creo que se está pensando en un fútbol mediocre y que no aspiramos a nada. El descenso siempre hace que se exija más y que la gente tenga ese morbo de saber quién puede ser campeón y el que va a descender.