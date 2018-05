"Tato" García: "Más allá voy a ser el DT de Peñarol, hoy mi cabeza está en Real España"

Tomando mate e inmerso en la humedad de su natal Pando, Canelones, a minutos de salir con destino a Montevideo para ver si pesca al futbolista que potencie a su Real España con la mira en el torneo Apertura 2018/2019, entrevistamos a Martín “Tato” García.

El “Tato” se refirió a la postulación suya entre los candidatos para asumir las riendas del Peñarol.

Mantiene la tesis de su presidente Elías Burbara en relación a la necesidad de añadir dos o tres hombres a su plantel, de hecho, sus vacaciones han estado cargadas de trabajo y análisis para confeccionar el Real España versión 2018/2019.

¿Cómo van esas vacaciones en Uruguay?

El tema fútbol siempre está arriba de la mesa y en la vida nuestra; sí he disfrutado de mi familia, de mis hijos, ver un poco de fútbol uruguayo que hace meses no veía, pero siempre con la cabeza en el trabajo sin lugar a dudas.

Había pasado tanto desde que dejó Uruguay: campeón con menos de un mes en el banquillo, situaciones políticas acá en Honduras y el último torneo no tan bueno, ¿qué le dicen por allá?

Contentos todos; la familia, los amigos y el ambiente del fútbol, me han hecho algunas notas, es importante el crecimiento personal de uno en la función de entrenador.

¿Ya tiene en su mente el diseño del equipo para la próxima temporada?

Nosotros no paramos de trabajar y reunirnos con Rafa (Cánovas), con Rodrigo (Castro), de estar en contacto con Eloy (Page) y Elías (Burbara), no te digo que a diario, pero día de por medio estamos en comunicación para ver el tema de las altas y bajas, los tres torneos que vamos a afrontar, ya estudiando algo del Tauro.

Se habla de dos o tres altas para el Apertura...

Va un poco de la mano todo, evidentemente el tema económico es muy importante, no estamos en una situación en la que podamos pedir buenos jugadores, de salario alto y que sabemos pueden marcar la diferencia en el fútbol de Honduras, no estamos en esa situación, por lo que tenemos que analizar mucho y dentro de las posibilidades que nos brinda el club tratar de manejarnos en ese presupuesto.

¿Ese extranjero que vendría lo anda buscando en Uruguay?

Las opciones son varias, tanto por tema de empresarios o gente vinculada al fútbol, nos han llegado muchos videos; igual yo no soy mucho de guiarme por los videos, pues estos son editados y siempre sale lo mágico del futbolista.

Delanteros me han ofrecido 200, algunos muy buenos, con salarios, muy altos que están lejos de poder jugar en el España, y algunos otros que están parejos y la decisión nuestra está en tratar de dar en el clavo.

¿Cómo valora la posibilidad de Jerry Bengtson, quien recientemente regresó de Costa Rica?

Nos han hablado de muchos, yo no soy de nombrar jugadores, sobre todo por respeto a los futbolistas; el día que estén los fichajes, como fue en el caso de Puerto, daremos nombre y apellido.

¿Qué papel jugarán los jóvenes en esta tercera temporada?

El mismo que hasta ahora, seguramente van a tener más competencia, pero confiamos mucho en ellos; tenemos jugadores de Selección y van a tener más minutos porque vamos a tener tres competencias.

¿A qué correspondió la salida de Wilfredo Barahona?

Fue una decisión tomada en conjunto con la directiva, nosotros veíamos que las posibilidades de tener mucha continuidad para Will iban a ser menos; sabíamos que había que poner muchas cosas en la balanza, el tema de edad y salario. Sabemos que fue un jugador muy importante para ganar el título y ojalá hoy o mañana podamos contar con Will dentro del España, sabemos el amor que le tiene a la camiseta, es querido por la gente, pero en el fútbol hay que tomar decisiones, a veces duelen y lo importante es ir de frente.

¿Habrá más salidas como la de él?

Pensamos que pueden haber, todo va de la mano de los jugadores que puedan llegar, nosotros no podemos hablar de supuestas salidas cuando ni siquiera hemos confirmado las llegadas.

Se ha mencionado su nombre en el Peñarol, ¿cuán real es esa situación?

Es real. Es muy real, pero me ha tomado con mucha tranquilidad porque soy un jugador nacido en el club, llegué con 12 años a Peñarol, hice toda mi carrera de juveniles, debuté en el 94/95 y soy cinco veces campeón uruguayo. Se puede decir que soy un hombre de la casa, conozco a Peñarol de punta a punta, me halaga mucho, mi nombre está dentro de una carpeta de grandes entrenadores que seguramente están mucho más preparados y son ganadores. Te puedo decir que se habla hasta de Marcelo Bielsa, me pongo a pensar que el nombre del “Tato” está con el de Bielsa y siento orgullo y nada más.

¿Tomaría la oportunidad si le llega?

No sé porque es sobre supuestos, nadie me ha llamado directamente para conversar; yo estoy seguro que más allá voy a ser el entrenador de Peñarol, no tengo una duda de eso, pero hoy mi cabeza está en Real España, en las altas y las bajas, quiero armar un buen equipo y un buen plantel para pelear los tres torneos que tenemos. Estoy muy contento en Real España, me gusta mucho San Pedro Sula.