Alfredo Mejía niega acercamiento de Olimpia, sí de otro club de Honduras

El volante de la Selección de Honduras, Alfredo Mejía, niega que Olimpia lo haya tentado con una oferta y dice que su prioridad es salir al extranjero. Dice que sí lo han llamado de otros equipos en Honduras.

“Mi representante está manejando el tema de mi contrato, hay ofertas en Honduras y en el extranjero, pero le he pedido tiempo para estar concentrado con la Selección Nacional y ya después la siguiente semana pensaré en lo que viene”, dijo Alfredo en la concentración de la Bicolor en Houston.

El exXhanti de la primera división de Grecia niega que Olimpia lo haya llamado, aunque reconoce que sí ha tenido acercamiento de otro equipo hondureño que está interesado en sus servicios.

“Hay algunas cosas que se manejan en los medios, yo no he tenido acercamiento con la gente del Olimpia, pero sí me han llamado de otros equipos y siempre es satisfactorio cuando lo clubes se interesan en uno. Ya cuando pase lo de la Selección tomaré una decisión”, dijo Mejía quien fue titular en el juego contra Corea del Sur.

El nacido en El Negrito, Yoro, reconoce que su prioridad es seguir jugando en el extranjero y para eso su agente trabaja en estos días que el mercado se abrió. “Primero pienso en el extranjero, eso lo manejo, primero he pedido tiempo para descansar, ahora estoy al cien por ciento con la Selección”.